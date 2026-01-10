बड़ा हादसा टला: भेरूघाट पर ढलान पर अनियंत्रित हुआ ट्रक, एक के बाद एक 7 वाहन आपस में भिड़े

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। मानपुर थाना क्षेत्र के भेरूघाट पर शनिवार दोपहर बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। घाट से उतरते समय ढलान पर सात वाहन आपस में टकरा गए। गनीमत रही कि घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, हालांकि कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

क्या है पूरा मामला जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह भेरूघाट पर एक कंटेनर पलट गया था, जिससे मार्ग की एक लेन बंद थी और यातायात सिंगल लेन से संचालित किया जा रहा था। इसी दौरान दोपहर करीब 12.45 बजे डालर चने से भरा एक ट्रक घाट से नीचे उतर रहा था। उतरते समय चालक द्वारा ट्रक को न्यूट्रल कर देने से वाहन का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक अनियंत्रित हो गया।