बड़ा हादसा टला: भेरूघाट पर ढलान पर अनियंत्रित हुआ ट्रक, एक के बाद एक 7 वाहन आपस में भिड़े

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। मानपुर थाना क्षेत्र के भेरूघाट पर शनिवार दोपहर बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। घाट से उतरते समय ढलान पर सात वाहन आपस में टकरा गए। गनीमत रही कि घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, हालांकि कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह भेरूघाट पर एक कंटेनर पलट गया था, जिससे मार्ग की एक लेन बंद थी और यातायात सिंगल लेन से संचालित किया जा रहा था। इसी दौरान दोपहर करीब 12.45 बजे डालर चने से भरा एक ट्रक घाट से नीचे उतर रहा था। उतरते समय चालक द्वारा ट्रक को न्यूट्रल कर देने से वाहन का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक अनियंत्रित हो गया।
ढलान होने के कारण ट्रक ने आगे चल रहे वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे टक्कर की श्रृंखला बन गई और एक के बाद एक कई वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे में ट्रक की टक्कर से एक पिकअप वाहन उछलकर कार के ऊपर चढ़ गया, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
पुलिस ने क्या कहा
मानपुर थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह हिहोर ने बताया कि दुर्घटना में कुल सात वाहन आपस में टकराए हैं और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हादसे के बाद भेरूघाट पर लंबा जाम लग गया, जिसमें कई वाहन फंस गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था बहाल कराने के प्रयास किए।
