MP Loot Case: मुरैना में दिनदहाड़े मां-बेटी को बंधक बनाकर डकैती, अंबाह वाला हार पूछते रहे बदमाश

    By Hariom Gaur
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 08:20:19 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 08:25:22 PM (IST)
    MP Crime: मुरैना मां-बेटी से की मारपीट और लूटपाट (प्रतीकात्मक फोटो)

    1. मुरैना में दिनदहाड़े डकैती
    2. मां-बेटी को बनाया बंधक
    3. पुलिस जांच में जुटी टीमें

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना: मुरैना शहर के मुड़िखेड़ा क्षेत्र में बुधवार को एक सनसनीखेज डकैती की वारदात सामने आई, जहां पांच हथियारबंद बदमाशों ने डेयरी संचालक नवल किशोर गुप्ता के घर में घुसकर मां-बेटी को बंधक बनाकर लूटपाट की। बदमाशों ने घर के तीन गेट पार कर अंदर प्रवेश किया और नकदी व गहनों की मांग करते हुए अंबाह वाला हार पूछते रहे।

    बेसबॉल बैट से मारा और कट्टा ताना

    पीड़ित सरोज गुप्ता और उनकी बेटी सिमरन ने बताया कि घर में तीन गेट हैं- मुख्य गेट, गली वाला गेट और तीसरा अंदर का गेट। बदमाश पहले दो गेट खोलकर तीसरे गेट तक पहुंच गए। तीसरा गेट सिमरन ने खोला था, जिसके बाद बदमाश अंदर घुस गए। पुलिस को शक है कि बाहर के गेट खोलने की जानकारी घर या डेयरी पर काम करने वाले नौकरों को थी।


    सरोज गुप्ता ने बताया कि बदमाशों ने घर में घुसते ही उन्हें और उनकी बेटी को धमकाया। उन्होंने बेसबॉल बैट से मारा और कट्टा तान दिया। “मेरी सांस की बीमारी है, बदमाशों ने दवा तक छीन ली,” सरोज ने बताया। सिमरन ने बताया कि एक बदमाश ने उसके मुंह में कट्टे की नली घुसा दी और गहनों व पैसे की मांग की।

    आधा घंटे तक घर में की लूटपाट

    बदमाश करीब आधा घंटे तक घर में लूटपाट करते रहे। उन्होंने 10 से 12 लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के आभूषण, जिनमें आठ अंगूठियां, दो चेन और एक ब्रासलेट शामिल थे, लूट लिए। सिमरन ने बताया कि उस समय वह अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। सहेली ने घटना की आवाजें सुनकर तुरंत 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस टीम काफी देर बाद मौके पर पहुंची।

    घटना के बाद एसपी समीर सौरभ, एएसपी सुरेंद्र पाल सिंह, स्टेशन रोड थाना पुलिस, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट टीम और साइबर टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। एक बदमाश की साफी (गमछा) घटना स्थल पर मिली है, जो जांच में अहम सुराग बन सकती है।

    डेयरी संचालक नवल किशोर गुप्ता ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए पहले ही गहने बनवाकर रखे थे, क्योंकि सोने के दाम लगातार बढ़ रहे थे। वही गहने अब लूटे गए हैं।

    घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष मधुराज सिंह तोमर, ननि सभापति राधारमण डंडौतिया और कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर दो दिन में बदमाश नहीं पकड़े गए और लूटा गया माल वापस नहीं मिला, तो पुलिस के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा।

    “फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड और साइबर टीमें जांच में लगी हैं। फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जल्द ही आरोपितों को पकड़ा जाएगा।”

    -एसपी समीर सौरभ

