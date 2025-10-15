MP Loot Case: मुरैना में दिनदहाड़े मां-बेटी को बंधक बनाकर डकैती, अंबाह वाला हार पूछते रहे बदमाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना: मुरैना शहर के मुड़िखेड़ा क्षेत्र में बुधवार को एक सनसनीखेज डकैती की वारदात सामने आई, जहां पांच हथियारबंद बदमाशों ने डेयरी संचालक नवल किशोर गुप्ता के घर में घुसकर मां-बेटी को बंधक बनाकर लूटपाट की। बदमाशों ने घर के तीन गेट पार कर अंदर प्रवेश किया और नकदी व गहनों की मांग करते हुए अंबाह वाला हार पूछते रहे।

बेसबॉल बैट से मारा और कट्टा ताना पीड़ित सरोज गुप्ता और उनकी बेटी सिमरन ने बताया कि घर में तीन गेट हैं- मुख्य गेट, गली वाला गेट और तीसरा अंदर का गेट। बदमाश पहले दो गेट खोलकर तीसरे गेट तक पहुंच गए। तीसरा गेट सिमरन ने खोला था, जिसके बाद बदमाश अंदर घुस गए। पुलिस को शक है कि बाहर के गेट खोलने की जानकारी घर या डेयरी पर काम करने वाले नौकरों को थी।