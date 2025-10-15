MP Top News: डंडे से पीटकर सफाईकर्मी की निर्मम हत्या, रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के ठिकानों पर छापा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। खुरई के कबीरदास वार्ड में सफाई कर्मचारी दीपक पतरोल की बुधवार सुबह डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी और मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग की। उन्होंने सड़कों पर कचरा बिखेरकर और परसा चौराहे पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे शहर में चार घंटे जाम रहा। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की टीम ने रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के इंदौर और ग्वालियर सहित कई ठिकानों पर आज सुबह छापा मारा। जांच में अधिकारी के पास लग्जरी गाड़‍ियां, विदेशी करेंसी में 5 हजार यूरो और फिल्मों में इन्वेस्टमेंट भी मिला है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

नीलगाय और कृष्ण मृग को बोमा पद्धति से पकड़कर गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर शिफ्ट करने के लिए जिले में साउथ अफ्रीका की टीम के मदद से 21 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत टीम हवाई मार्ग से इंदौंर और फिर सड़क मार्ग से शुजालपुर पहुंची है। शुजालपुर रेस्ट हाउस में जिले के वन विभाग की टीम ने साउड अफ्रीका की टीम का परंपरागत तरीके से पुष्पहार पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया। (यहां पढ़ें पूरी खबर) सिवनी के जिला मुख्यालय से सात किमी दूर सीलादेही हाईवे में 8-9 अक्टूबर की रात चैकिंग के दौरान एक कार वाहन में मिले हवाला के 2 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये का बड़ा हिस्सा का हड़पने के प्रयास में फंसी SDOP पूजा पांडे, SI अर्पित भैरम सहित अन्य पुलिस कर्मियों को बुधवार सुबह न्यायालय में पेश किया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)