    MP Top News: डंडे से पीटकर सफाईकर्मी की निर्मम हत्या, रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के ठिकानों पर छापा

    MP Top News Today: खुरई के कबीरदास वार्ड में सफाई कर्मचारी दीपक पतरोल की बुधवार सुबह डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त टीम ने रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के घर सहित कई ठिकानों पर छापा मारा। छापे के दौरान जांच में करीब 8 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता चला है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 06:09:32 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 06:13:45 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। खुरई के कबीरदास वार्ड में सफाई कर्मचारी दीपक पतरोल की बुधवार सुबह डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी और मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग की। उन्होंने सड़कों पर कचरा बिखेरकर और परसा चौराहे पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे शहर में चार घंटे जाम रहा। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की टीम ने रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के इंदौर और ग्वालियर सहित कई ठिकानों पर आज सुबह छापा मारा। जांच में अधिकारी के पास लग्जरी गाड़‍ियां, विदेशी करेंसी में 5 हजार यूरो और फिल्मों में इन्वेस्टमेंट भी मिला है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)


    नीलगाय और कृष्ण मृग को बोमा पद्धति से पकड़कर गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर शिफ्ट करने के लिए जिले में साउथ अफ्रीका की टीम के मदद से 21 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत टीम हवाई मार्ग से इंदौंर और फिर सड़क मार्ग से शुजालपुर पहुंची है। शुजालपुर रेस्ट हाउस में जिले के वन विभाग की टीम ने साउड अफ्रीका की टीम का परंपरागत तरीके से पुष्पहार पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    सिवनी के जिला मुख्यालय से सात किमी दूर सीलादेही हाईवे में 8-9 अक्टूबर की रात चैकिंग के दौरान एक कार वाहन में मिले हवाला के 2 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये का बड़ा हिस्सा का हड़पने के प्रयास में फंसी SDOP पूजा पांडे, SI अर्पित भैरम सहित अन्य पुलिस कर्मियों को बुधवार सुबह न्यायालय में पेश किया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी आज बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, श्री चरणी सहित अन्य खिलाड़‍ियों और कोचिंग टीम के सदस्यों ने बुधवार तड़के 4 बजे भगवान महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    डॉ. आंबेडकर पर विवादित बयान के बाद अनुसूचित जाति संगठनों द्वारा आज आंदोलन के ऐलान के बाद इसके जवाब में सवर्ण समाज की ओर से चुनौती से बनी स्थिति को लेकर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। शहर की सड़कों पर 4 हजार जवानों की तैनाती की गई है। नाकों से लेकर बाजारों तक में चेकिंग की जा रही है। आईजी-डीआईजी और एसएसपी भी आंदोलन को देखते हुए सभी इलाकों में नजर रख रहे हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

