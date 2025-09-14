मेरी खबरें
    पासपोर्ट के लिए अब आप नहीं, पोस्ट ऑफिस कर्मचारी आपके चक्कर लगाएंगे : ज्योतिरादित्य सिंधिया

    केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पासपोर्ट के लिए अब आपको चक्कर नहीं लगाने होंगे, पोस्ट ऑफिस कर्मचारी आपके चक्कर लगाएंगे। मुरैना में पासपोर्ट सेवा केंद्र भवन का भूमिपूजन हुआ। सिंधिया ने सुकन्या समृद्धि योजना में बेटियों के खातों में राशि जमा कराने की घोषणा की और कांग्रेस पर हमला बोला।

    By Hariom Gaur
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 10:35:02 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 10:37:24 AM (IST)
    मुरैना में शनिवार को सुकन्या समृद्धि योजना की हितग्राही बालिकाओं को पासबुक देने के दौरान एक बालिका को केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अपने कंधे पर बैठा लिया।

    HighLights

    1. केंद्रीय मंत्री ने मुरैना में रखी पासपोर्ट सेवा केंद्र के भवन की नींव
    2. सिंधिया परिवार बेटियों के खातों में राशि जमा कराएगा।
    3. सिंधिया ने कांग्रेस की नीतियों और व्यवहार पर तीखी टिप्पणी की।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। शनिवार को पासपोर्ट सेवा केंद्र भवन के भूमिपूजन अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अब पासपोर्ट के लिए आपको कहीं चक्कर नहीं लगाना होगा, बल्कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आपके चक्कर लगाएंगे। अभी लोकसभा मुख्यालय पर सुविधा शुरू हो रही है, जल्द ही हर जिले में पासपोर्ट बनना शुरू होंगे। बता दें कि मुरैना में तीन माह में भवन बनकर तैयार होगा। यहां पासपोर्ट के 40 स्लाट मिलेंगे।

    सिंधिया ने इस दौरान आयोजित सुकन्या समृद्धि योजना सम्मेलन में 27 सुकन्या हितग्राहियों को उपहार आदि भेंट करते हुए कहा कि एक मई 2025 से एक मई 2026 तक उनके संसदीय क्षेत्र गुना, शिवपुरी व अशोक नगर में जितनी बेटियां जन्म लेंगी, उनके सुकन्या खातों में सिंधिया परिवार राशि जमा कराएगा।

    सिंधिया ने मुरैना सांसद शिवमंगल सिंह तोमर, कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंषाना, प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा्, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर व पूर्व विधायकों से भी कहा कि वह भी अपने-अपने क्षेत्र की सुकन्याओं के खातों में राशि जमा कराने का बीड़ा उठाएं।

    पत्रकारों से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की आदत बन गई है कि देश को कैसे नीचा दिखाना है। सेना को कैसे नीचा दिखाना है। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट पर कैसे प्रश्न उठाएं, उप राष्ट्रपति का कैसे असम्मान करें? यह कांग्रेस की नियति बन गई है।

