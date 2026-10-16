डकैत कल्ली गुर्जर वीडियो वायरल कर दे रहा विरोधियो को चुनौती, पुलिस जंगलों में खाक छान रही

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। 60 हजार रुपये का इनामी डकैत कल्ली गुर्जर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुरैना, ग्वालियर और राजस्थान पुलिस की टीमें जंगलों और बीहड़ों में उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन इसी बीच उसका एक और वीडियो सामने आया है।

वह वीडियो में मुरैना के महेश्वरा मंदिर के सामने खड़ा होकर अपने विरोधी करुआ गुर्जर निवासी जड़ेरुआ को चुनौती देता नजर आ रहा है। वीडियो में वह कहता है कि मैं महेश्वरा मंदिर आ गया हूं, दम है तो आकर मिल। चार दिन के भीतर कल्ली गुर्जर के चार वीडियो सामने आ चुके हैं।