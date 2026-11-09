मुरैना में वन विभाग की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में हुए हमले में घायल बुजुर्ग की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। जौरा थाना क्षेत्र के चांचुल गांव के दो गुटों के बीच कुंअरपुर सिद्ध बाबा मंदिर के पास 14 अक्टूबर को विवाद हुआ। जिसमें एक पक्ष ने लाठियों ने पिता व उसके दो बेटों पर हमला कर दिया। जिससे तीनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। जहां से ग्वालियर रेफर किया गया। घायल पिता ने रविवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

रविवार की दोपहर को मृतक के स्वजन ने जौरा थाने के सामने हंगामा कर दिया। एंबुलेंस पर भी पथराव कर शीशा तोड़ दिया। थाने के सामने जाम भी लगा दिया। जिसे पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर खुलवाया। जानकारी के मुताबिक चांचुल गांव निवासी मुंशी गुर्जर व गांव के ही रामस्वरूप गुर्जर के बीच वन विभाग की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चला आ रहा था।