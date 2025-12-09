मेरी खबरें
    जनसुनवाई में पहुंचा जख्मी युवक, एसपी ने हालत देख तत्काल इलाज के लिए भेजा, जांच के दिए आदेश

    MP News: जनसुनवाई के लिए आवेदन एकत्र होने के बाद जैसे ही एसपी आलोक कुमार ने एक आवेदन को पढ़ा और कैमरे में एक युवक को हाथ में पट्टी बांधे हुए बैठा देखा। तब वह तत्काल चैंबर से बाहर निकल आए। जिन्होंने आवेदक से बातचीत करते हुए तत्काल ही आवेदन के संबंध में जानकारी ली।

    By Manish Asati
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 09:32:09 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 09:32:08 PM (IST)
    चैंबर से बाहर निकलकर आवेदक से बातचीत करते हुए एसपी आलोक कुमार।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़। जनसुनवाई के लिए आवेदन एकत्र होने के बाद जैसे ही एसपी आलोक कुमार ने एक आवेदन को पढ़ा और कैमरे में एक युवक को हाथ में पट्टी बांधे हुए बैठा देखा। तब वह तत्काल चैंबर से बाहर निकल आए। जिन्होंने आवेदक से बातचीत करते हुए तत्काल ही आवेदन के संबंध में जानकारी ली।

    एसपी ने पुलिस के साथ अस्पताल में युवक को भेजा

    इस दौरान युवक के व्यवस्थित इलाज के लिए उन्होंने पुलिस के साथ अस्पताल में युवक को भेजा। जबकि मारपीट का मामला होने के चलते पूर्व में ही कुड़ीला थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। इस मामले में अब एसपी ने थाना प्रभारी के साथ ही एसडीओपी राहुल कटरे को निर्देशित किया और नियमानुसार कार्रवाई के लिए कहा।


    घटना 6 दिसंबर की बताई गई

    दरअसल, जनसुनवाई के दौरान कुल 41 आवेदन एसपी ऑफिस पहुंचे, जिन्हें एसपी आलोक कुमार ने स्वयं सुना। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, महिलाओं के आवेदनों को सबसे पहले सुनते हुए एसपी आलोक कुमार ने निर्देश दिए। इस दौरान कोतवाली, देहात के साथ ही कई संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बताया गया कि कुड़ीला थाना क्षेत्र के महोबिया गांव निवासी प्रभु पुत्र दयाराम लोधी (28) आवेदन लेकर जनसुनवाई में पहुंचा था। तब उसने बताया कि वह थ्रेसिंग की मजदूरी के रुपये लेकर वापस लौट रहा था।

    तभी दूबदेई गांव के राममिलन लोधी ने गाली-गलौज कर मारपीट कर दी। इस दौरान उसके बाएं हाथ का अंगूठा मुंह से काट दिया गया। घटना 6 दिसंबर की बताई गई। एसपी ने युवक की हालत देखते हुए तत्काल ही व्यवस्थित इलाज के लिए भेजा। कुड़ीला थाना में जानकारी लेने पर पता चला कि मामले में पूर्व में ही एफआईआर कर ली गई है। जिसमें विवेचना की जा रही है।

