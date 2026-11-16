मुरैना में खनन माफिया की धमकी... मैं विधायक का खास हूं, एक भी JCB यहां से वापस ले जाकर दिखाओ

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। सबलगढ़ क्षेत्र में रेत माफिया ने चंबल नदी किनारे क्षेत्र में इतनी मात्रा में अवैध रेत इकट्ठा कर लिया, जिसके छोटे-छोटे पहाड़ से बन गए। इस सूचना के बाद रविवार को प्रशासन संयुक्त टीम ने कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान एक दबंग रेत माफिया ने पुलिस टीम को धमकाया, खुद को विधायक का खास बताते हुए पथराव तक कर दिया और धमकाने लगा कि एक भी जेसीबी वापस ले जाकर दिखाओ। करीब छह घंटे चली कार्रवाई में रायडी घाट पर 1200 ट्राली अवैध रेत को मिट्टी में मिलाकर नष्ट किया गया है।