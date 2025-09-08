मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'फिल्‍म में देखा था कट्टा लाने पर पुलिस पकड़ लेती है', प्रेमी के साथ जेल जाने की ख्‍वाहिश में महिला पिस्‍टल लेकर कोर्ट पहुंची

    पति-पत्नी का विवाद सामने आया तो पुलिस को लगा कि पति की जान तो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन कट्टे में कोई कारतूस नहीं था, न ही महिला पर कोई राउंड मिला। पूछताछ में सामने आया कि उत्तर प्रदेश के हाथरस निवासी जिस युवक के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाने के लिए उसने इस्तगासा लगाया है, वह महिला का प्रेमी है।

    By Hariom Gaur
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 10:35:12 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 10:41:35 PM (IST)
    'फिल्‍म में देखा था कट्टा लाने पर पुलिस पकड़ लेती है', प्रेमी के साथ जेल जाने की ख्‍वाहिश में महिला पिस्‍टल लेकर कोर्ट पहुंची
    कोर्ट में कट्टे के साथ पकड़ी गई महिला को कोतवाली ले जाते महिला पुलिसकर्मी।

    HighLights

    1. प्रेमी को दुष्कर्म के केस के लिए पति ने इस्तगासा लगाया तो कोर्ट में कट्टा लेकर पहुंची महिला।
    2. पति के बयान के बाद दुष्कर्म का केस दर्ज होता, उसके साथजेल जाने के लिए लिखी पटकथा।
    3. अपने पर्स में कट्टा लेकर पहुंच गई, लेकिन कोर्ट के अंदर प्रवेश से पहले पुलिस ने पकड़ लिया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। पति ने पत्नी के साथ दुष्कर्म का केस दर्ज कराने के लिए उसके प्रेमी के खिलाफ कोर्ट में जबरदस्ती इस्तगासा लगवाया तो महिला ने हैरान करने वाली साजिश रची। दरअसल, प्रेमी पर केस दर्ज होने की संभावना देख सोमवार दोपहर महिला मध्य प्रदेश के मुरैना जिला न्यायालय परिसर के अंदर अपने पर्स में कट्टा (देसी तमंचा) लेकर पहुंच गई, लेकिन कोर्ट के अंदर प्रवेश से पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया।

    महिला का कहना है कि उसने एक फिल्म में देखा कि कट्टा-पिस्टल के साथ कोर्ट में जाने पर पुलिस पकड़कर जेल भेज देती है, इसलिए वह घर में रखे पति के कट्टे को उठा लाई, ताकि प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज होने पर वह भी उसके साथ जेल जा सके। कोतवाली पुलिस ने महिला पर आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है।

    naidunia_image

    MP में प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी... परिजनों ने हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पीटा, 13 घंटे तक रखा बंधक

    मुरैना के बानमोर क्षेत्र निवासी 29 साल की आरोपित महिला ने पुलिस को बताया कि पति ने उससे उत्तर प्रदेश के हाथरस निवासी युवक के खिलाफ जबरदस्ती दुष्कर्म का केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट में इस्तगासा लगवाया है। इसमें उसके बयान गत चार अगस्त को हो चुके हैं, सोमवार को पति के बयान के बाद प्रेमी पर केस दर्ज होने की संभावना को देख उसने खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए कट्टे की पटकथा रची थी। इसके लिए वह घर से पति का कट्टा उठा ले आई थी।

    naidunia_image

    पत्नी को छोड़ने का दबाव बना रही थी प्रेमिका, प्रेमी ने कर दिया खौफनाक कांड, हुआ गिरफ्तार

    • मुरैना कोतवाली थाना प्रभारी संजय बरैया ने बताया कि पहले तो लगा कि महिला किसी को गोली मारने के लिए कट्टा लाई।

    • बाद में पति-पत्नी का विवाद सामने आया तो पुलिस को लगा कि पति की जान तो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन कट्टे में कोई कारतूस नहीं था, न ही महिला पर कोई राउंड मिला।

    • पूछताछ में सामने आया कि उत्तर प्रदेश के हाथरस निवासी जिस युवक के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाने के लिए उसने इस्तगासा लगाया है, वह महिला का प्रेमी है।

    • उसके साथ वह दो बार घर से लापता हो चुकी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.