नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। पति ने पत्नी के साथ दुष्कर्म का केस दर्ज कराने के लिए उसके प्रेमी के खिलाफ कोर्ट में जबरदस्ती इस्तगासा लगवाया तो महिला ने हैरान करने वाली साजिश रची। दरअसल, प्रेमी पर केस दर्ज होने की संभावना देख सोमवार दोपहर महिला मध्य प्रदेश के मुरैना जिला न्यायालय परिसर के अंदर अपने पर्स में कट्टा (देसी तमंचा) लेकर पहुंच गई, लेकिन कोर्ट के अंदर प्रवेश से पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया।

महिला का कहना है कि उसने एक फिल्म में देखा कि कट्टा-पिस्टल के साथ कोर्ट में जाने पर पुलिस पकड़कर जेल भेज देती है, इसलिए वह घर में रखे पति के कट्टे को उठा लाई, ताकि प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज होने पर वह भी उसके साथ जेल जा सके। कोतवाली पुलिस ने महिला पर आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है।