MP News: ग्राम पंचायतों में सोमवार से शुक्रवार तक रोज होगी जनसुनवाई

    By Hariom Gaur
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 07:42:30 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 07:56:35 PM (IST)
    ग्राम पंचायतों में सोमवार से शुक्रवार तक रोज होगी जनसुनवाई (प्रतीकात्मक फोटो)

    1. ग्राम पंचायतों में अब रोजाना होगी जनसुनवाई।
    2. नवागत कलेक्टर ने जारी किए सख्त निर्देश।
    3. अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

    नईदुनिया न्यूज, मुरैना: मुरैना जिले की समस्त ग्राम पंचायत के कार्यालय में सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक जनसुनवाई की जाएगी। यह आदेश नवागत कलेक्टर लोकेश जांगिड़ ने जारी किए हैं।

    कलेक्टर की ओर से आदेश जारी

    नवागत कलेक्टर की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है, कि पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा अनिवार्य रूप से जनसुनवाई में रहें, ग्रामीणजनों की समस्याओं को सुनें। यदि किसी पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहायक पर दो पंचायतों का प्रभार है, तो उसे प्रथम तीन दिन पहली पंचायत में तथा दूसरी पंचायत में तीन दिन उपस्थित रहकर सुनवाई करनी होगी।

    बिना अनुमति नहीं मिलेगा अवकाश

    इस प्रकार की लिखित सूचना पंचायत भवन में लिखाना होगी। पंचायत में सचिव, ग्राम रोजगार सहायक को यदि कोई फील्ड का कार्य हो तो उक्त समय में नहीं किया जाए। जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव ने बताया कि जनपद पंचायतों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है, कि बिना अनुमति के कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर न जाए।

