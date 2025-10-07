MP News: ग्राम पंचायतों में सोमवार से शुक्रवार तक रोज होगी जनसुनवाई

नईदुनिया न्यूज, मुरैना: मुरैना जिले की समस्त ग्राम पंचायत के कार्यालय में सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक जनसुनवाई की जाएगी। यह आदेश नवागत कलेक्टर लोकेश जांगिड़ ने जारी किए हैं।

कलेक्टर की ओर से आदेश जारी