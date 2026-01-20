मुरैना में दबंगई: 100 रुपये का पेट्रोल उधार नहीं दिया तो सेल्समैन पर चला दी गोली, बाइक सवार दोनों आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। मुरैना जिले के नगरा और रिठौराकलां क्षेत्र में फायरिंग की दो अलग-अलग घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना में महज 100 रुपये के पेट्रोल को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने सेल्समैन पर गोली चला दी, वहीं दूसरी घटना में पारिवारिक विवाद के चलते साले ने अपने बहनोई पर फायरिंग कर दी।

पेट्रोल पंप पर फायरिंग: उधार नहीं मिला तो चला दी गोली नगरा क्षेत्र के अटेर रोड स्थित आरवीएस पेट्रोल पंप पर सोमवार रात करीब आठ बजे सनसनीखेज वारदात हुई। पुलिस के अनुसार, मान्धाता का पुरा निवासी छोटू तोमर और सतेंद्र गुर्जर बाइक पर सवार होकर पंप पहुंचे थे। बाइक चला रहे छोटू ने सेल्समैन राकेश सिंह तोमर से 100 रुपये का पेट्रोल उधार डालने को कहा। जब सेल्समैन ने उधार देने से मना कर दिया, तो दोनों के बीच कहा-सुनी हो गई।