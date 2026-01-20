मुरैना में दबंगई: 100 रुपये का पेट्रोल उधार नहीं दिया तो सेल्समैन पर चला दी गोली, बाइक सवार दोनों आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। मुरैना जिले के नगरा और रिठौराकलां क्षेत्र में फायरिंग की दो अलग-अलग घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना में महज 100 रुपये के पेट्रोल को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने सेल्समैन पर गोली चला दी, वहीं दूसरी घटना में पारिवारिक विवाद के चलते साले ने अपने बहनोई पर फायरिंग कर दी।
नगरा क्षेत्र के अटेर रोड स्थित आरवीएस पेट्रोल पंप पर सोमवार रात करीब आठ बजे सनसनीखेज वारदात हुई। पुलिस के अनुसार, मान्धाता का पुरा निवासी छोटू तोमर और सतेंद्र गुर्जर बाइक पर सवार होकर पंप पहुंचे थे। बाइक चला रहे छोटू ने सेल्समैन राकेश सिंह तोमर से 100 रुपये का पेट्रोल उधार डालने को कहा। जब सेल्समैन ने उधार देने से मना कर दिया, तो दोनों के बीच कहा-सुनी हो गई।
छोटू तोमर ने 100 रुपये देकर पेट्रोल तो भरवा लिया, लेकिन पंप से कुछ दूर जाकर उसने कट्टा निकाला और सेल्समैन पर फायर कर दिया। गोली की आवाज सुनकर लोग जमा हुए तो आरोपी भाग निकले। नगरा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए देर रात दोनों आरोपियों को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया। यह पेट्रोल पंप पंचम सिंह तोमर का बताया जा रहा है।
फायरिंग की दूसरी घटना रिठौरा थाना क्षेत्र के ग्राम टीकरी की है। यहां धनेला निवासी बंटी गुर्जर ने अपने बहनोई निरंजन गुर्जर और उसके पिता पर फायरिंग कर दी। फरियादी निरंजन ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी अमरेश पिछले दिनों मायके चली गई थी, इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था।
सोमवार रात बंटी गुर्जर अपनी बहन के ससुराल टीकरी पहुँचा और विवाद के दौरान उसने अपने बहनोई व उसके पिता पर हमला कर दिया। रिठौराकलां पुलिस ने मंगलवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बंटी गुर्जर को कट्टे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।