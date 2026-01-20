चंबल में अवैध रेत माफिया पर बड़ी स्ट्राइक, प्रशासन ने 450 ट्रॉली रेत किया नष्ट, 9 लाख रुपये का स्टॉक जमींदोज

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। अवैध रेत कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है। रघुनाथपुर थाना पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने चंबल नदी के तटीय क्षेत्र में दबिश देकर करीब 450 ट्राली अवैध रूप से संग्रहीत रेत को मौके पर ही नष्ट कर दिया। नष्ट की गई रेत की अनुमानित कीमत करीब 9 लाख रुपये आंकी गई है।

अलग-अलग ठिकानों पर पहुंचकर कार्रवाई की यह कार्रवाई कत्नीपुरा, बरौली, रिझेंटा सहित अन्य चिह्नित स्थानों पर की गई, जहां लंबे समय से रेत का अवैध भंडारण कर उसे आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई किया जा रहा था। सूचना के आधार पर टीम ने सुनियोजित तरीके से अलग-अलग ठिकानों पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध रेत के परिवहन पर रोक लगाने के लिए नदी घाटों के कच्चे मार्गों को जेसीबी से गड्ढे खोदकर अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे रेत से लदे वाहनों की आवाजाही तत्काल बंद हो गई।