गृहक्लेश से तंग आकर महिला ने पहले एक साल की बच्ची को दिया जहर, फिर खुद ने गटका

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। गृहक्लेश से महिला इस कदर तंग आ गई कि उसने रविवार की शाम पहले अपनी एक साल की मासूम बेटी को जहरीला पदार्थ खिलाया, इसके बाद खुद ने गटक लिया। दोनों मां बेटी को जिला अस्पताल गंभीर हालत में लाया गया, जहां मां ने दम तोड़ दिया। बेटी को ग्वालियर रेफर किया गया, जहां उसने भी दम तोड़ दिया। यह घटना सुमावली थाना क्षेत्र के दुल्हैनी गांव में हुई। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के मुताबिक दुल्हैनी गांव निवासी ललिता पत्नी गजेंद्र यादव उम्र 30 साल ने घर में होने वाले विवादों के चलते शाम के समय जहरीला पदार्थ खा लिया। उसने अपनी एक साल की बेटी को भी जहर दिखा दिया। घर में चीख पुकार मची तो ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल भिजवाया। जहां ललिता ने दम तोड़ दिया। बेटी को ग्वालियर रेफर किया गया, जहां उसने भी दम तोड़ दिया।