गृहक्लेश से तंग आकर महिला ने पहले एक साल की बच्ची को दिया जहर, फिर खुद ने गटका

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। गृहक्लेश से महिला इस कदर तंग आ गई कि उसने रविवार की शाम पहले अपनी एक साल की मासूम बेटी को जहरीला पदार्थ खिलाया, इसके बाद खुद ने गटक लिया। दोनों मां बेटी को जिला अस्पताल गंभीर हालत में लाया गया, जहां मां ने दम तोड़ दिया। बेटी को ग्वालियर रेफर किया गया, जहां उसने भी दम तोड़ दिया। यह घटना सुमावली थाना क्षेत्र के दुल्हैनी गांव में हुई। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है।
जानकारी के मुताबिक दुल्हैनी गांव निवासी ललिता पत्नी गजेंद्र यादव उम्र 30 साल ने घर में होने वाले विवादों के चलते शाम के समय जहरीला पदार्थ खा लिया। उसने अपनी एक साल की बेटी को भी जहर दिखा दिया। घर में चीख पुकार मची तो ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल भिजवाया। जहां ललिता ने दम तोड़ दिया। बेटी को ग्वालियर रेफर किया गया, जहां उसने भी दम तोड़ दिया।
घटना के बाद पुलिस ने ललिता का शव मुरैना पोस्टमार्टम हाउस रखवाया है। जिसका सोमवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के स्पष्ट कारणों की बात कह रही थी। बताया जाता है कि पिछले कुछ दिन से ललिता व उसके पति के बीच विवाद चल रहा था। जिसके चलते उसने यह आत्मघाती कदम उठाया।
थाना प्रभारी रवि गुर्जर ने बताया कि बच्ची को ग्वालियर रेफर कर दिया गया था, उसकी मृत होने की जानकारी नहीं आई है। स्वजन से भी बात नहीं हो पाई है जिससे जहर खाने की वजह मिल पाए। सोमवार को पीएम के बाद जांच पड़ताल शुरू होगी। दोनों को डायल 112 से अस्पताल भेजा गया था।