Morena: अवैध पिस्टल के साथ वीडियो वायरल, पुलिस ने पकड़ा, बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। जिले में लाइसेंसी बंदूकों और रिवॉल्वरों से ज्यादा अवैध हथियार घूम रहे हैं। लोग इन हथियारों के साथ वीडियो-फोटो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने से भी नहीं चूकते। ऐसा ही मामला दिमनी क्षेत्र में सामने आया है। यहां एक युवक ने अवैध पिस्टल के साथ दो वीडियो बनाकर वायरल कर दिए।

वीडियो में पिस्टल लहराता और कारतूस गिराता नजर आया युवक पहले वीडियो में युवक पिस्टल लहराते और दिखाते हुए चल रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में वह पिस्टल से एक-एक करके कारतूस गिराता दिखाई दे रहा है। जांच में आरोपी की पहचान रथौल का पुरा निवासी छोटू गुर्जर के रूप में हुई।