Morena: अवैध पिस्टल के साथ वीडियो वायरल, पुलिस ने पकड़ा, बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। जिले में लाइसेंसी बंदूकों और रिवॉल्वरों से ज्यादा अवैध हथियार घूम रहे हैं। लोग इन हथियारों के साथ वीडियो-फोटो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने से भी नहीं चूकते। ऐसा ही मामला दिमनी क्षेत्र में सामने आया है। यहां एक युवक ने अवैध पिस्टल के साथ दो वीडियो बनाकर वायरल कर दिए।
वीडियो में पिस्टल लहराता और कारतूस गिराता नजर आया युवक
पहले वीडियो में युवक पिस्टल लहराते और दिखाते हुए चल रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में वह पिस्टल से एक-एक करके कारतूस गिराता दिखाई दे रहा है। जांच में आरोपी की पहचान रथौल का पुरा निवासी छोटू गुर्जर के रूप में हुई।
पुलिस ने पकड़ा और फिर छोड़ दिया
मामला पुलिस तक पहुंचा तो दिमनी पुलिस ने दो दिन पहले छोटू गुर्जर को पकड़ लिया, लेकिन बिना किसी कार्रवाई के छोड़ भी दिया। दिमनी थाना एसआई सौरभ पुरी ने बताया कि यह वीडियो दो साल पुराना है और इसमें दिख रही पिस्टल पुच्चो चौहान नामक व्यक्ति की है। पुच्चो चौहान अवैध हथियारों का कारोबार करता है और हाल ही में हरियाणा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। इसलिए छोटू गुर्जर पर कोई कार्रवाई नहीं बनती।
