MP News: नरसिंहपुर में 3 टन प्रतिबंधित थाईलैंड मांगुर मछली जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर: जिले के स्टेशनगंज थाना पुलिस ने शनिवार देर रात कार्रवाई करते हुए लगभग 3 टन प्रतिबंधित थाईलैंड मांगुर मछली जब्त की है। यह खेप दो पिकअप वाहनों में नागपुर से नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी क्षेत्र के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से नागपुर निवासी सतीश परिहार और सतीश गोंड सहित एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है।

मत्स्योद्योग सहायक संचालक बबीता चौरसिया ने बताया कि रात करीब 11 बजे सिंहपुर गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास जांच के दौरान एमएच 49 बीजेड 2008 और एमएच 49 बीजेड 5655 नंबर के वाहनों में भारी मात्रा में थाई मांगुर भरी मिली। चालक मछलियों के परिवहन संबंधी आवश्यक अनुमति और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसके बाद मत्स्य विभाग और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से मछली जप्त कर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।

गौरतलब है कि थाई मांगुर मछली पर पर्यावरण और जैविक जोखिमों के कारण केंद्र सरकार ने पालन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। मामले की आगे जांच जारी है।

पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक

बता दें कि थाई मांगुर मछली पर प्रतिबंध लगाने के पीछे मुख्य कारण इसके पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर दुष्प्रभाव हैं। यह मछली मांसाहारी होती है और तेजी से बढ़ने के लिए अन्य जलीय जीवों का शिकार करती है। इसी वजह से इसका शरीर असामान्य रूप से तेज़ी से विकसित होता है। इसी कारण इस पर प्रतिबंध लगाया गया है।

विशेषज्ञों के अनुसार थाई मांगुर में आयरन और लेड की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। इसे खाने से कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। पर्यावरण के लिए भी यह उतनी ही खतरनाक है-जहां यह पाई जाती है, वहां अन्य प्रजातियों की मछलियाँ, छोटे जलीय जीव और कीड़े-मकोड़े तक नष्ट हो जाते हैं। कई मामलों में यह आसपास की सभी मछलियों को खा जाती है, जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है।