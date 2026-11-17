नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में गन्ने का मूल्य 600 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी किसान आर्मी का आंदोलन सोमवार को और उग्र हो गया। शनिवार से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे संगठन के पदाधिकारियों और किसानों ने करीब 48 घंटे बीतने के बाद भी प्रशासन की ओर से मांगों पर सुनवाई नहीं होने पर अनोखे तरीके से विरोध जताया।