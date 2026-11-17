नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में गन्ने का मूल्य 600 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी किसान आर्मी का आंदोलन सोमवार को और उग्र हो गया। शनिवार से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे संगठन के पदाधिकारियों और किसानों ने करीब 48 घंटे बीतने के बाद भी प्रशासन की ओर से मांगों पर सुनवाई नहीं होने पर अनोखे तरीके से विरोध जताया।
सोमवार शाम 6 बजे संगठन ने जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की प्रतीकात्मक अर्थी सजाई और करीब 20 मिनट तक रुदन कर विरोध प्रदर्शन किया।
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कलेक्टर के नहीं मिलने से किसान नाराज
संगठन के संयोजक प्रतीक शर्मा के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन के दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि लगातार धरना देने के बावजूद प्रशासन उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। कलेक्टर के मिलने नहीं पहुंचने से नाराज संगठन के सदस्यों ने अर्थी को नगर पालिका चौक से सुभाष पार्क चौक तक ले जाकर प्रदर्शन किया।
इस दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई और प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया। सुभाष पार्क चौक पहुंचते ही पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए प्रतीकात्मक अर्थी को अपने कब्जे में ले लिया।
संगठन के इस विरोध प्रदर्शन ने जिला मुख्यालय पर खासा ध्यान आकर्षित किया। किसानों की प्रमुख मांग गन्ने का मूल्य 600 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करना है। संगठन पहले ही चेतावनी दे चुका है कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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