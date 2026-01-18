रेल यात्रियों की सेहत से खिलवाड़, श्रीधाम एक्सप्रेस में बेचा जा रहा गंदा पानी, यात्री ने वीडियो बनाकर किया वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। इंदौर में दूषित पानी के कारण हुई मौतों और बीमारियों का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब ट्रेनों में भी यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ के गंभीर मामले सामने आने लगे हैं। जबलपुर से नई दिल्ली जा रही श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अवैध वेंडरों द्वारा यात्रियों को बीस-बीस रुपए में फंगसयुक्त और गंदा पानी बेचने की शिकायत मिली है। इस घटना का एक जागरूक यात्री ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और रेलवे प्रशासन से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

बोतल में फंगस तैरते दिखाई दिए घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शनिवार की देर शाम जब श्रीधाम एक्सप्रेस करेली रेलवे स्टेशन पर रुकी, तब कुछ अवैध वेंडर पानी की बोतलें बेचने के लिए कोच में चढ़े। ट्रेन में यात्रा कर रहे एक युवक ने जब मंगलम ब्रांड की पानी की बोतल खरीदी और उसे गौर से देखा, तो उसके अंदर फंगस तैरते हुए दिखाई दिए। यात्री के विरोध करने से पहले ही वेंडर ट्रेन से उतरकर रफूचक्कर हो गए। इसके बाद यात्री ने मोबाइल से बोतल के भीतर मौजूद गंदगी का वीडियो बनाया और रेलवे प्रशासन को टैग करते हुए इसे सार्वजनिक कर दिया।