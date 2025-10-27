Indore किन्नर कांड का आरोपी राजा हाशमी गिरफ्तार, अभी भी दो फरार, 24 किन्नरों का किया था उत्पीड़न

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले में गोटेगांव थाना क्षेत्र के बगासपुर में एक विशेष कार्रवाई के दौरान इंदौर पुलिस ने आरोपी राजा हाशमी पिता सलीम हाशमी उम्र 39 वर्ष निवासी अंबेडकर नगर, थाना अधारताल जिला जबलपुर को गिरफ्तार किया। आरोपी को थाना पंढरीनाथ जिला इंदौर में दर्ज अपराध क्रमांक 97/25, धारा 119(1), 3(5), 308(4), 351(2) बीएनएस के तहत तलाशा जा रहा था।

आरोपी राजा हाशमी गिरफ्तार थाना पंढरीनाथ, इंदौर के उपनिरीक्षक रामकुमार रघुवंशी अपने हमराह स्टाफ सउनि विकास और आरक्षक 1626 राजाराम के साथ आरोपी की तलाश में नरसिंहपुर जिले पहुंचे थे। स्थानीय सहयोग के लिए थाना गोटेगांव पुलिस से बल आरक्षक 516 पंकज द्विवेदी, आरक्षक 208 परसराम असैया, आरक्षक 559 मयंक लिटोरिया और आरक्षक 648 ऋषभ कुर्मी को इमदाद में लिया गया। पुलिस टीम ने ग्राम बगासपुर स्थित शानू टेलर के घर दबिश दी, जहां से आरोपी राजा हाशमी को हिरासत में लिया गया। बाद में पुलिस टीम आरोपी को लेकर वापस इंदौर रवाना हो गई।