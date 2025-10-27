Indore किन्नर कांड का आरोपी राजा हाशमी गिरफ्तार, अभी भी दो फरार, 24 किन्नरों का किया था उत्पीड़न

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले में गोटेगांव थाना क्षेत्र के बगासपुर में एक विशेष कार्रवाई के दौरान इंदौर पुलिस ने आरोपी राजा हाशमी पिता सलीम हाशमी उम्र 39 वर्ष निवासी अंबेडकर नगर, थाना अधारताल जिला जबलपुर को गिरफ्तार किया। आरोपी को थाना पंढरीनाथ जिला इंदौर में दर्ज अपराध क्रमांक 97/25, धारा 119(1), 3(5), 308(4), 351(2) बीएनएस के तहत तलाशा जा रहा था।
थाना पंढरीनाथ, इंदौर के उपनिरीक्षक रामकुमार रघुवंशी अपने हमराह स्टाफ सउनि विकास और आरक्षक 1626 राजाराम के साथ आरोपी की तलाश में नरसिंहपुर जिले पहुंचे थे। स्थानीय सहयोग के लिए थाना गोटेगांव पुलिस से बल आरक्षक 516 पंकज द्विवेदी, आरक्षक 208 परसराम असैया, आरक्षक 559 मयंक लिटोरिया और आरक्षक 648 ऋषभ कुर्मी को इमदाद में लिया गया। पुलिस टीम ने ग्राम बगासपुर स्थित शानू टेलर के घर दबिश दी, जहां से आरोपी राजा हाशमी को हिरासत में लिया गया। बाद में पुलिस टीम आरोपी को लेकर वापस इंदौर रवाना हो गई।
इस मामले में गोटेगांव एसडीओपी मनीष त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 अक्टूबर की सुबह इंदौर पुलिस की टीम स्थानीय पुलिस के सहयोग से बगासपुर से आरोपी राजा हाशमी को गिरफ्तार कर ले गई है। आगे की विवेचना और पूछताछ पंढरीनाथ थाना इंदौर द्वारा की जाएगी।
यह भी पढ़ें- गुना में जमीन के विवाद में भाजपा नेता ने गाड़ी चढ़ाकर कर दी किसान की हत्या, बचाने पहुंची बेटियों के कपड़े फाड़े
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इंदौर जिले के पंढरीनाथ थाने में महामंडलेश्वर सोना मंगला गौरी नंदगिरी निवासी 91 नंदलालपुरा, इंदौर की रिपोर्ट पर यह मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी राजा हाशमी, सपना हाजी, अक्षय कुमायु और पंकज जैन ने किन्नर समुदाय के सदस्यों को प्रताड़ित किया, जिससे भय और तनाव में आकर 15 अक्टूबर की रात करीब आठ बजे 24 किन्नर साथियों ने फिनाइल पी लिया था। उनमें से कई की हालत गंभीर बताई गई थी।
इस संवेदनशील मामले ने इंदौर में सनसनी फैला दी थी। फिलहाल आरोपी राजा हाशमी को पुलिस ने न्यायिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।