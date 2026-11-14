नरसिंहपुर में गोटेगांव से दादा महाराज तक लापरवाही, 28 किमी में से 12 किमी सड़क निर्माण का कार्य अधूरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। गोटेगांव से नरसिंहपुर स्थित दादा महाराज तक बनाई जा रही बीटी सड़क के निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। गोटेगांव से दादा महाराज तक की इस सड़क की लंबाई लगभग 28 किलोमीटर है (जबकि झांसी घाट व शाहपुरा से यह मार्ग करीब 48 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है)।

मौके पर पड़ताल करने पर पता चला कि गोटेगांव से दादा महाराज के बीच लगभग 28 किलोमीटर के इस मार्ग में दो अलग-अलग जगहों पर करीब 8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह अधूरा छोड़ दिया गया है।

नियमानुसार, इस पूरी सड़क पर लगभग 6 इंच मोटी डामर की परत बिछाई जानी थी, ताकि राहगीरों को आवागमन में कोई असुविधा न हो। हालांकि, जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है।

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सड़क का बड़ा हिस्सा अधूरा

इस प्रकार, करीब 12 किलोमीटर लंबी सड़क पर निर्माण कार्य हुआ ही नहीं है। सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल यह है कि जब सड़क का एक बड़ा हिस्सा अधूरा पड़ा हुआ है, तब विभाग द्वारा नपाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और गुणवत्ता जांच के नाम पर क्यूब (सैंपल) भी ले जाए जा चुके हैं।

नागरिकों की विभाग से मांग

स्थानीय नागरिकों और राहगीरों का कहना है कि जब सड़क का निर्माण पूरा ही नहीं हुआ है, तो किस आधार पर नपाई और औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। नागरिकों ने संबंधित निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों से मांग की है कि पूरे मार्ग का गुणवत्तापूर्ण निर्माण समय पर सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा वे इस मामले की उच्च स्तरीय शिकायत दर्ज कराएंगे।