नीमच में नगर पालिका कर्मचारी निकला नकली नोटों का तस्कर, घर में छाप रहा था

नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। नगर पालिका परिषद नीमच के एक जेसीबी चालक को पुलिस ने 50 हजार रुपये के नकली नोट के साथ पकड़ा है। उसके घर से प्रिंटर व अन्य सामान भी जब्त किया गया है। अब पुलिस को उसके साथी की तलाश है जो कि नकली नोट गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई नीमच सिटी पुलिस ने महू-नसीराबाद हाई-वे के मालखेड़ा फंटे पर की है।

नीमच सिटी के एसआई लक्ष्मण सिंह राठौर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम सरजना जिला नीमच का एक युवक नीमच में 5-5 सौ के नकली नोट चला रहा है और वह हाई-वे पर किसी को नकली नोटों की डिलेवरी देने वाला है। इस सूचना के बाद एसआइ राठौर व टीम ने बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात हाई-वे के मालखेड़ा फंटे पर घेराबंदी की और ग्राम सरजना के ईश्वर खारोल को 50 हजार रुपये के नकली नोटों के साथ पकड़ा। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ईश्वर के घर पहुंची तो वहां से एक नया प्रिंटर सहित अन्य सामान जब्त किया।

अब तक पुलिस की जांच में सामने आया है कि ईश्वर खारोल नगर पालिका परिषद नीमच में जेसीबी चालक के रूप में अस्थाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। उसने नकली नोट बनाने और चलाने में सहयोगी के रूप में ग्राम सरजना के ही सुनील बैरागी का नाम बताया है। साथ ही उसे गिरोह का मुखिया बताया है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया है। पुलिस टीम नकली नोट मामले में समूचे गिरोह का खुलासा करने की कोशिश में जुटी है। ये आरोपित हुए गिरफ्तार ईश्वर पुत्र वरदीचंद खाराेल निवासी सरजना जिला नीमच..और यह फरार-- सुनील पुत्र श्याम दास बैरागी निवासी सरजना जिला नीमचयह जब्त-50 हजार रुपये के 5-5 सौ के नकली नोट, प्रिंटर सहित अन्य सामान।कार्रवाई में यह शामिल-नीमच सिटी टीआइ पुष्पा सिंह चौहान, एसआइ लक्ष्मण सिंह राठौड़, एएसआइ अनिल राजपुरोहित, प्रधान आरक्षक जितेंद्र जगावत, आरक्षक लक्की शुक्ला, दशरथ थावरिया, हेम सिंह चौहान, गणेश मालेचा व साइबर सेल प्रभारी प्रधान आरक्षक प्रदीप शिंदे एवं टीम के सदस्य।