मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    नीमच में नगर पालिका कर्मचारी निकला नकली नोटों का तस्कर, घर में छाप रहा था

    पुलिस ने ईश्वर के घर से नया प्रिंटर सहित अन्य सामान जब्त किया है। जांच में पता चला कि ईश्वर खारोल नगर पालिका नीमच का अस्थायी कर्मचारी है। उसने सरजना के सुनील बैरागी को इस मामले का सरगना बताया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया है। साथ ही समूचे गिरोह का खुलासा करने की कोशिश में जुटी है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 09:48:33 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 09:54:50 PM (IST)
    नीमच में नगर पालिका कर्मचारी निकला नकली नोटों का तस्कर, घर में छाप रहा था
    नीमच पुलिस ने नकली नोट के साथ एक आरोपित को गिरफ्तार किया।

    HighLights

    1. नीमच में नगर पालिका कर्मचारी निकला नकली नोटों का तस्कर, घर में छाप रहा था
    2. पुलिस ने की महू-नसीराबाद हाईवे पर 50 हजार के नकली नोटों के साथ पकड़ा
    3. नकली नोटों की डिलेवरी देने के पूर्व ही पुलिस के हाथ लगा, सरगना की तलाश जारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। नगर पालिका परिषद नीमच के एक जेसीबी चालक को पुलिस ने 50 हजार रुपये के नकली नोट के साथ पकड़ा है। उसके घर से प्रिंटर व अन्य सामान भी जब्त किया गया है। अब पुलिस को उसके साथी की तलाश है जो कि नकली नोट गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई नीमच सिटी पुलिस ने महू-नसीराबाद हाई-वे के मालखेड़ा फंटे पर की है।

    नीमच सिटी के एसआई लक्ष्मण सिंह राठौर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम सरजना जिला नीमच का एक युवक नीमच में 5-5 सौ के नकली नोट चला रहा है और वह हाई-वे पर किसी को नकली नोटों की डिलेवरी देने वाला है। इस सूचना के बाद एसआइ राठौर व टीम ने बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात हाई-वे के मालखेड़ा फंटे पर घेराबंदी की और ग्राम सरजना के ईश्वर खारोल को 50 हजार रुपये के नकली नोटों के साथ पकड़ा। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ईश्वर के घर पहुंची तो वहां से एक नया प्रिंटर सहित अन्य सामान जब्त किया।


    अब तक पुलिस की जांच में सामने आया है कि ईश्वर खारोल नगर पालिका परिषद नीमच में जेसीबी चालक के रूप में अस्थाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। उसने नकली नोट बनाने और चलाने में सहयोगी के रूप में ग्राम सरजना के ही सुनील बैरागी का नाम बताया है। साथ ही उसे गिरोह का मुखिया बताया है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया है। पुलिस टीम नकली नोट मामले में समूचे गिरोह का खुलासा करने की कोशिश में जुटी है।

    ये आरोपित हुए गिरफ्तार

    ईश्वर पुत्र वरदीचंद खाराेल निवासी सरजना जिला नीमच..और यह फरार-- सुनील पुत्र श्याम दास बैरागी निवासी सरजना जिला नीमचयह जब्त-50 हजार रुपये के 5-5 सौ के नकली नोट, प्रिंटर सहित अन्य सामान।कार्रवाई में यह शामिल-नीमच सिटी टीआइ पुष्पा सिंह चौहान, एसआइ लक्ष्मण सिंह राठौड़, एएसआइ अनिल राजपुरोहित, प्रधान आरक्षक जितेंद्र जगावत, आरक्षक लक्की शुक्ला, दशरथ थावरिया, हेम सिंह चौहान, गणेश मालेचा व साइबर सेल प्रभारी प्रधान आरक्षक प्रदीप शिंदे एवं टीम के सदस्य।

    नपा नीमच के जेसीबी चालक ईश्वर खारोल से 5-5 सौ के 50 हजार रुपये के नकली नोट जब्त किए हैं। यह कार्रवाई मालखेड़ा चौराहे पर उस समय की गई, जब वह किसी को नकली नोटों की डिलेवरी देने आया था। मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। इस मामले में सरजना के सुनील बैरागी की तलाश की जा रही है। वह नकली नोट गिरोह का सरगना बताया जा रहा है।

    - पुष्पा सिंह चौहान, टीआई नीमच सिटी

    नपा के जेसीबी चालक के नकली नोटों के साथ पकड़े जाने की जानकारी इंटरनेट मीडिया व मीडिया के माध्यम से मिली है। पुलिस से अधिकृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अधिकृत जानकारी मिलने के बाद जेसीबी चालक पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उसकी सेवाएं समाप्त की जाएगी।

    - दुर्गा बामनिया, सीएमओ नगर पालिका परिषद

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.