नीमच में 'GBS' का कहर... मनासा में 2 बच्चों की मौत, 15 से अधिक संक्रमित, डिप्टी सीएम ने किया दौरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच/मनासा। जिले के मनासा में गिलियन बार्रे सिंड्रोम जीबीएस के कारण 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और शनिवार तक 15 से अधिक संक्रमित मिले हैं हालांकि स्वास्थ्य विभाग जीबीएस के 14 संक्रमित मिलने की पुष्टि कर इनमें से 2 की मौत की बात कह रहा है। जीबीएस के कारण मनासा में नागरिकों में डर का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग का अमला अलर्ट मोड पर हैं। वहीं जीबीएस के संक्रमण की जानकारी मिलने के बाद एमपी के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी मनासा पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की समीक्षा की और इलाज के लिए बेहतर इंतजाम करने पर जोर दिया।

जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर जिला मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर दूर मनासा में जीबीएस के संक्रमण के मामले बढ़ने से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं। जीबीएस के कारण नगर के राम नगर के सोनू पुत्र पूरण सहगल आयु 15 वर्ष की 11 जनवरी और सिपाही मोहल्ला के कृतिकेश उर्फ केशव पुत्र अर्जुन देतवाल आयु 6.5 वर्ष की 12 जनवरी को मौत हो चुकी है। इन मौतों के बाद से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बेहद अलर्ट मोड पर हैं लेकिन इसके पहले तक स्वास्थ्य विभाग इसे सामान्य बीमारी मान रहा था। नगर में जीबीएस से 2 बच्चों की मौत के बाद अब तक 15 से अधिक संक्रमित मिल चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग 14 लोगों में जीबीएस के संक्रमण की पुष्टि कर रहा है, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है।