    MP के इस जिले में 15 हजार किसानों पर 120 करोड़ से अधिक बकाया, बैंक करने जा रहा वसूली की तैयारी

    MP News: नीमच जिले के लगभग 15 हजार किसानों पर 120 करोड़ से अधिक राशि बकाया है। इसकी वसूली के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर द्वारा जल्द वसूली की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। वरिष्ठ कार्यालय स्तर पर इसके संबंध में दिशा-निर्देश मिलने पर आगामी कार्रवाई होगी।

    By jaswant purohit
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 08:56:53 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 08:56:53 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। जिले के लगभग 15 हजार किसानों पर 120 करोड़ से अधिक राशि बकाया है। इसकी वसूली के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर द्वारा जल्द वसूली की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। वरिष्ठ कार्यालय स्तर पर इसके संबंध में दिशा-निर्देश मिलने पर आगामी कार्रवाई होगी।

    120 करोड़ से अधिक बकाया

    जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर का मुख्यालय मंदसौर में है लेकिन इसकी नीमच जिले में 15 शाखाएं और लगभग 68 सोसाइटियां हैं। इनका नियंत्रण क्षेत्रीय प्रबंधक रामप्रसाद नागदा के अधीन है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर इन सोसाइटियों और शाखाओं के माध्यम से जिले के लगभग 78 हजार से अधिक किसानों को कृषि कार्य के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। जिले के लगभग 15 हजार से अधिक किसानों पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर का लगभग 120 करोड़ रुपया बकाया है लेकिन खरीफ सीजन में अतिवृष्टि और मौसम की मार के कारण बैंक इनसे बकाया राशि की वसूली नहीं कर सकी।


    वसूली के लिए प्रक्रिया की होगी शुरुआत

    रबी सीजन के लिए भी बैंक किसानों को ऋण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं लेकिन रबी सीजन के बाद या इसके पूर्व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर 120 करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए प्रक्रिया की शुरुआत करेगी। किसानों को सूचना पत्र जारी कर राशि जमा करने के लिए कहा जाएगा। इस संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधक रामप्रसाद नागदा ने बताया कि जिले में 120 करोड़ रुपये से अधिक की राशि 15 हजार से अधिक किसानों पर बकाया है। इसकी वसूली वरिष्ठ कार्यालय के दिशा-निर्देश के अनुसार जल्द शुरू की जाएगी। रबी सीजन की समाप्ति के बाद यह प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

