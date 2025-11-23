MP के इस जिले में 15 हजार किसानों पर 120 करोड़ से अधिक बकाया, बैंक करने जा रहा वसूली की तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। जिले के लगभग 15 हजार किसानों पर 120 करोड़ से अधिक राशि बकाया है। इसकी वसूली के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर द्वारा जल्द वसूली की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। वरिष्ठ कार्यालय स्तर पर इसके संबंध में दिशा-निर्देश मिलने पर आगामी कार्रवाई होगी।

120 करोड़ से अधिक बकाया जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर का मुख्यालय मंदसौर में है लेकिन इसकी नीमच जिले में 15 शाखाएं और लगभग 68 सोसाइटियां हैं। इनका नियंत्रण क्षेत्रीय प्रबंधक रामप्रसाद नागदा के अधीन है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर इन सोसाइटियों और शाखाओं के माध्यम से जिले के लगभग 78 हजार से अधिक किसानों को कृषि कार्य के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। जिले के लगभग 15 हजार से अधिक किसानों पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर का लगभग 120 करोड़ रुपया बकाया है लेकिन खरीफ सीजन में अतिवृष्टि और मौसम की मार के कारण बैंक इनसे बकाया राशि की वसूली नहीं कर सकी।