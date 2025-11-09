MP के नीमच में अब तक 550 से अधिक कुत्तों का वैक्सीनेशन, लेकिन समस्या जस की तस, नागरिक परेशान

नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। नीमच शहर में नगर पालिका परिषद अब तक 550 से अधिक कुत्तों का वैक्सीनेशन करा चुकी है लेकिन इसके बावजूद शहर में कुत्तों की समस्या जस की तस बनी हुई है। पशु चिकित्सा विभाग के माध्यम से नगर पालिका द्वारा कुत्तों के वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। इसके बावजूद शहर के रिहायशी इलाकों में कुत्तों की संख्या अधिक होने से नागरिक परेशान हो रहे हैं।

शहर में कुत्तों की संख्या बेहद अधिक नीमच शहर की आबादी लगभग डेढ़ लाख से अधिक है। यह आबादी शहर के 40 वार्डों में लगभग 7 किलोमीटर के दायरे में बसे शहर में निवास करती है और इतनी आबादी को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का दायित्व नगर पालिका परिषद संभालती है। शहर में कुत्तों की संख्या बेहद अधिक हो चुकी है लेकिन इस समस्या से निजात दिलाने में नगर पालिका अब तक सफल नहीं हो पाई है। एक अनुमान के अनुसार शहर में लगभग 7 हजार से अधिक कुत्ते होने की आशंका जताई जाती है।