नीमच में जमीन पर दबंग के कब्जे से हैं परेशान दो बहने कलेक्ट्रेट के बाहर जमीन पर लोट गईं, कई बार शिकायत के बाद भी नहीं मिली मदद

नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच: जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जिसमें मदद की गुहार लगाने पहुंची दो बहनों से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जमीन पर दबंग के कब्जे की शिकायत पर सुनवाई नहीं होने से नाराज होकर दोनों बहने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सड़क पर लोट गई। इन्होंने सड़क पर लोटकर अपनी पीड़ा बयां की।
यह घटनाक्रम मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर नीमच में हुआ। ग्राम सगराना की गुड्डी बाई (पुत्री उम्मेद सिंह) व उनकी बहन मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय परिसर में जमीन पर लोटते हुए पहुंची। उनके इस अनूठे विरोध प्रदर्शन की जानकारी लगने पर नायब तहसीलदार संजय मालवीय व मृणालिनी तोमर सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर उन्हें जनसुनवाई में लेकर पहुंचे। अधिकारियों ने 28 जनवरी को मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने का भरोसा देकर उनकी नाराजगी शांत कराई।
गुड्डी बाई व स्वजन भगत सिंह ने बताया कि ग्राम सगराना में कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 789 रकबा 0.80 हेक्टेयर गुड्डी बाई, भाई मान सिंह, बहन रूकमण बाई, रामू बाई व भाभी कमला बाई पति प्रहलाद सिंह के नाम पर दर्ज है लेकिन गांव के बापू सिंह पुत्र हरि सिंह ने दबंगता दिखाते हुए जमीन पर कब्जा कर रखा है और मकान बना लिया है।
जमीन पर जाने पर जान से मारने की धमकी देता है। गुड्डी बाई के अनुसार जमीन पर कब्जे के मामले में डेढ़ साल में कई बार शिकायतें कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी कारण लौटते हुए जनसुनवाई में पहुंची।