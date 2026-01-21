नीमच में जमीन पर दबंग के कब्जे से हैं परेशान दो बहने कलेक्ट्रेट के बाहर जमीन पर लोट गईं, कई बार शिकायत के बाद भी नहीं मिली मदद

नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच: जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जिसमें मदद की गुहार लगाने पहुंची दो बहनों से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जमीन पर दबंग के कब्जे की शिकायत पर सुनवाई नहीं होने से नाराज होकर दोनों बहने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सड़क पर लोट गई। इन्होंने सड़क पर लोटकर अपनी पीड़ा बयां की।

यह घटनाक्रम मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर नीमच में हुआ। ग्राम सगराना की गुड्डी बाई (पुत्री उम्मेद सिंह) व उनकी बहन मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय परिसर में जमीन पर लोटते हुए पहुंची। उनके इस अनूठे विरोध प्रदर्शन की जानकारी लगने पर नायब तहसीलदार संजय मालवीय व मृणालिनी तोमर सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर उन्हें जनसुनवाई में लेकर पहुंचे। अधिकारियों ने 28 जनवरी को मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने का भरोसा देकर उनकी नाराजगी शांत कराई।