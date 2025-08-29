रातोंरात चमकी किसान की किस्मत, खदान में मिला 4.90 कैरेट का बहुमूल्य हीरा, कीमत सुन चौंक जाएंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। कहते हैं कि पन्ना की धरा किसी को भी रंक से राजा बना देती है। आज पन्ना में फिर एक युवा किसान अभिलाष और उनके तीन साथियों की किस्मत रातोंरात बदल गई, जब उन्हें जरुआपुर की एक निजी खदान से एक शानदार 4 कैरेट 90 सेंट का जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला। उन्होंने यह कीमती हीरा जिला हीरा कार्यालय में जमा कर दिया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये आंकी जा रही है। इसे आगामी नीलामी में रखा जाएगा।

हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर तीन साथियों ने आजमाई थी किस्मत बता दें कि अभिलाष ने अपने साथियों, राजेश मजूमदार और दिलीप कुमार मिस्त्री, के साथ मिलकर हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर जरुआपुर निजी खेत मे खदान लगाई थी और कड़ी मेहनत के बाद आज उन्हें सफलता मिली। इस सफलता से उत्साहित किसान अभिलाष ने बताया कि हीरे की नीलामी के बाद मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल वे आगे भी खदान लगाने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में करेंगे।