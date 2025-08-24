MP में सड़क बनी दरिया, तो JCB बनी Ambulance... बाढ़ में फंसी गर्भवती को पहुंचाया अस्पताल, Video वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पन्ना जिले में पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं। धरमपुर के दुर्गापुर गांव में रविवार को एक गर्भवती महिला पुष्पा लोधी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिवार ने 108 एंबुलेंस को बुलाया लेकिन नाले में तेज बहाव के कारण एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई।

जेसीबी की बकेट में बैठाकर नाला पार कराया एक तरफ प्रसूता और उसका परिवार था, दूसरी तरफ एंबुलेंस खड़ी थी। इस स्थिति में ग्राम पंचायत दुर्गापुर के सरपंच और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष कौशल किशोर लोधी को सूचना दी गई। सरपंच ने तुरंत जेसीबी मंगवाई। प्रसूता और उसके परिवार की महिलाओं को जेसीबी की बकेट में बैठाकर नाला पार कराया। इसके बाद उन्हें एंबुलेंस तक पहुंचाया गया।