    MP में सड़क बनी दरिया, तो JCB बनी Ambulance... बाढ़ में फंसी गर्भवती को पहुंचाया अस्पताल, Video वायरल

    MP News: धरमपुर के दुर्गापुर गांव में रविवार को एक गर्भवती महिला पुष्पा लोधी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिवार ने 108 एंबुलेंस को बुलाया लेकिन नाले में तेज बहाव के कारण एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। सरपंच ने तुरंत जेसीबी मंगवाई। प्रसूता और उसके परिवार की महिलाओं को जेसीबी की बकेट में बैठाकर नाला पार कराया। इसके बाद उन्हें एंबुलेंस तक पहुंचाया गया।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 09:28:55 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 09:28:55 PM (IST)
    पन्ना में JCB से प्रसूता को पहुंचाया अस्पताल।

    1. मध्य प्रदेश के पन्ना में JCB से प्रसूता को पहुंचाया अस्पताल
    2. बाढ़ से उफने नाले के कारण एंबुलेंस नहीं पहुंची दुर्गापुर गांव
    3. घटना का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर हो रहा वायरल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पन्ना जिले में पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं। धरमपुर के दुर्गापुर गांव में रविवार को एक गर्भवती महिला पुष्पा लोधी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिवार ने 108 एंबुलेंस को बुलाया लेकिन नाले में तेज बहाव के कारण एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई।

    जेसीबी की बकेट में बैठाकर नाला पार कराया

    एक तरफ प्रसूता और उसका परिवार था, दूसरी तरफ एंबुलेंस खड़ी थी। इस स्थिति में ग्राम पंचायत दुर्गापुर के सरपंच और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष कौशल किशोर लोधी को सूचना दी गई। सरपंच ने तुरंत जेसीबी मंगवाई। प्रसूता और उसके परिवार की महिलाओं को जेसीबी की बकेट में बैठाकर नाला पार कराया। इसके बाद उन्हें एंबुलेंस तक पहुंचाया गया।

    उफान पर था दुर्गापुर का नाला

    महिला को तत्काल अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना किया गया। बता दें कि पयारी-सिद्धपुर रोड पर स्थित दुर्गापुर का नाला इतना उफान पर था कि पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। ग्राम पुखरा निवासी पुष्पा लोधी पति राम सिंह लोधी की समयपूर्व अस्पताल पहुंच सुनिश्चित करने में जेसीबी महत्वपूर्ण साबित हुई।

