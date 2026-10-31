पन्ना में हजारों किसानों की आय होगी दोगुनी, बनासकांठा मॉडल पर बनेगा आधुनिक दुग्ध उत्पादन केंद्र

नई दुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पन्ना जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पशुपालकों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से पूर्व मंत्री एवं पन्ना विधायक बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने बड़ी पहल की है।

उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर गुजरात के बनासकांठा जिले के विश्व प्रसिद्ध बनास डेयरी मॉडल की तर्ज पर पन्ना में आधुनिक दुग्ध उत्पादन केंद्र विकसित करने की मांग की है।