    कार्यक्रम में खिलचीपुर विधायक ने की सामूदायिक भवनों की मांग, मंत्री प्रहलाद पटेल बोले- सही बोलने की आदत डालो

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 05:41:33 AM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 05:54:57 AM (IST)
    जनपद पंचायत भवन का भूमिपूजन कार्यक्रम

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़: जिले के खिलचीपुर में शुक्रवार को अटल सुशासन भवन, जनपद पंचायत खिलचीपुर व जीरापुर के भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे थे।कार्यक्रम को दौरान विधायक हजारीलाल दांगी संबोधित कर रहे थे।

    तब ही उनके कुछ शब्दों पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने उन्हें टोका, मंत्री ने मंच से कहा- 'बस करो, ऐसा मत करो, खुश करने के लिए मत बोलो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ बोल दूंगा।' मंत्री के इस अंदाज पर मंच और पंडाल में बैठे लोग हंस पड़े।


    इसके बाद विधायक दांगी ने अपने संबोधन को आगे बढ़ाया। तब ही मंच पर बैठे राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने चुटकी लेते विधायक से कहा- 'मांग लो, जो मांगो… दाता आया है।' इस पर भी सभा में ठहाके गूंज उठे।

    विधायक दांगी ने कहा मेरी विधानसभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन और सामुदायिक भवन नहीं हैं।विधायक ने मंच से कहा जिन ग्राम पंचायतों मेंं भवन नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों की लिस्ट दे रहा हूं। कुछ गांवों में सामुदायिक भवन नहीं है। खिलचीपुर और जीरापुर जनपद क्षेत्रों में 8 पंचायतों में सामुदायिक भवन व 6 पंचायतों में पंचायत भवन की जरूरत है। इनकी घोषणा कर दो तो...।

    यह सब विधायक बोल रहे थे तब ही मंत्री पटेल ने जिला पंचायत सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले को अपने पास मंच पर बुलाकर विधायक की मांगों के बारे में वस्तुिस्थति जानी। इसके बाद मंत्री प्रहलाद पटेल ने विधायक को टाेकते हुए कहा कि-'सही बोलने की आदत डालो, पुराने भवन मांग रहे हो और कह रहे हो कि वहां भवन नहीं है। इस पर मंत्री के समीप बैठे सांसद रोडमल नागर ने बीच में कहा कि कई भवन जर्जर हालत में हैं। मंत्री ने तुरंत जवाब दिया- “जर्जर और भवन नहीं होने में फर्क होता है।'

    इस पर विधायक दांगी बोले- 'अरे साहब आप बड़ी मुश्किल से तो आए है, मेरा मांगने का ही तो धंधा है और आपका देने का धंधा है। गरीब आदमी, मास्टर हूं। बड़ी मुश्किल से तो आया। कम से कम अतरा बड़ा हो तो दे दो...।' जिसके जवाब में मंत्री प्रहलाद पटेल हाथ जोड़ते हुए बोले—'भैया, रहने दो।'

    अटल सुशासन भवन जनपद पंचायत भवनों का भूमिपूजन किया

    पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शुक्रवार को अटल सुशासन भवन जनपद पंचायत जीरापुर एवं खिलचीपुर में 10 करोड़ 50 लाख रूपये की लागत से नवीन जनपद पंचायत भवन का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन के साथ हुई। मंचासीन होने के पश्चात सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया।

    कार्यक्रम में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग नारायण सिंह पंवार, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कौशल विकास एवं रोजगार विभाग गौतम टेटवाल, सांसद रोडमल नागर, कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. इच्छित गढ़पाले उपस्थित रहे।

    गाड़गंगा नदी पर किया पूजन

    पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत संडावता अंतर्गत ग्राम मलकाना में स्थित गाड़गंगा नदी पर विधिवत पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर उन्होंने नदी संरक्षण एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं को लेकर चर्चा की।

