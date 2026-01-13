मेरी खबरें
    By Rajesh SharmaEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 06:41:04 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 06:56:24 PM (IST)
    बैंक किश्तों के भुगतान का झांसा देकर ट्रक खरीदे, महाराष्‍ट्र में कबाड़ में बेचे, राजगढ़ में अंतर्राज्यीय गैंग गिरफ्तार
    अंतर्राज्यीय गैंग के 6 आरोपितों को 10 लाख नकद, 20 लाख की मशीनरी के साथ पक़ड़ा।

    HighLights

    1. भागीरथ वर्मा से बदमाशों ने ट्रक किश्तों में भुगतान के आश्वासन पर लिया था।
    2. आरोपितों ने ना तो बैंक किश्तें जमा की गईं और न ही ट्रक वापस किया गया।
    3. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

    राज़गढ़। राजगढ़ जिले से वाहन मालिकों से कुछ बदमाशों द्वारा ट्रक, पोकलेन, क्रेन मशीन आदि क्रय कर की गई।बदमाशों ने मालिकों को नकद राशि आंशिक भुगतान की व बांकी राशि फाइनेंस कंपनियों को किश्तों से देने का झांसा दिया। बाद में उन वाहनों की किश्तों का भुगतान करने की बजाए महाराष्ट्र ले जाकर कबाड़ में बेच दिए।

    पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रक धोखाधड़ी करने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिनमें चार बदमाश महाराष्ट्र के हैं, एक राजगढ़ जिले व एक शाजापुर का है। उनके कब्जे से 10 लाख नकद, 20 लाख की क्रेन मशीन बरामद की है।


    पुलिस कंट्रोल रूम राजगढ़ में मामले का पर्दाफाश करते हुए एसपी अमित कुमार तोलानी ने बताया कि लीमाचौहान थाना क्षेत्र के फरियादी बीरम सिंह पिता भागीरथ वर्मा से बदमाशों ने आइसर ट्रक डीडी-01-जी-9211 को किश्तों में भुगतान के आश्वासन पर लिया गया।

    आरोपितों द्वारा न तो बैंक किश्तें जमा की गईं और न ही ट्रक वापस किया गया। इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसी प्रकार तलेन थाना क्षेत्र के फरियादी भगवान सिंह पिता दुर्गाप्रसाद से बदमाशों ने ट्रक क्रमांक आरएजे-17-जीबी-1013 आरोपितों द्वारा पूजा के बहाने ले जाकर दस्तावेज तैयार किए बिना तथा किश्तें जमा किए बिना बेईमानी से हड़प लिया गया।

    इस पर अपराध दर्ज किया गया था। बदमाशों व वाहनों की लगातार पड़ताल की जा रही थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना, सीसीटीवी फुटैज व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अंतर्राज्यी गिराह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।उनके कब्जे से पुलिस ने ₹10.60 लाख नकद एवं ₹20 लाख मूल्य की हाइड्रा क्रेन सहित वाहन पार्ट्स जप्त कुल 30.60 लाख का मशरुका बरामद किया है।

    इस तरह से देते थे ठगी को अंजाम

    • सभी आरोपित आपसी सांठगांठ से ट्रक मालिकों को कम नकद राशि में सौदा तय कर किश्तों के भुगतान का झांसा देते थे।वाहन स्वामियों से वाहनों का सौदा करते थे।

    • सौदा करने के दौरान लाखों के वाहनों के नकद मात्र 1 से 2 लाख देते थे व बांकी की राशि बैंक किश्तें चुकाने का बोलकर लिखा-पढ़ी करते थे।

    • इस झांसे में वाहन स्वामी आकर उन्हें वाहन बेच देते थे, लेकिन बदमाश वाहन ले जाने के बाद फाइनेंस किश्तों का भुगतान करने की बजाए महाराष्ट्र ले जाकर वाहनों को बेच देते थे और राशि हड़प कर लेते थे।

    • वाहन ले जाने के बाद मोबाइल नंबर भी बंद कर लेते थे। ठगी सामने आने के बाद फरियादियों की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर ऐसे आरोपितों को गिरफ्तार किया है

    गिरफ्तार किए गए आरोपित

    * यासीन मुल्तानी पिता मासूम मुल्तानी, निवासी जलगांव (महाराष्ट्र)

    * नईम खान उर्फ नईम चायना पिता खाजू खान, निवासी हाल मुकाम मुसाखेड़ी इंदौर स्थाई निवास छापीहेड़ा जिला राजगढ़

    * मनोज वैष्णव पिता यसवंत वैष्णव, निवासी शाजापुर

    * याकुब खान, निवासी जलगांव (महाराष्ट्र)

    * अकरम खान, निवासी जलगांव (महाराष्ट्र)

    * रेहान खान, निवासी जलगांव (महाराष्ट्र)

    जब्ती-रिकवरी

    ₹10.60 लाख से अधिक नकद राशि

    01 हाइड्रा क्रेन मशीन (अनुमानित कीमत ₹20,00,000/-)

    - ट्रक के कटे हुए पार्ट्स एवं डाला

