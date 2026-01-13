राज़गढ़। राजगढ़ जिले से वाहन मालिकों से कुछ बदमाशों द्वारा ट्रक, पोकलेन, क्रेन मशीन आदि क्रय कर की गई।बदमाशों ने मालिकों को नकद राशि आंशिक भुगतान की व बांकी राशि फाइनेंस कंपनियों को किश्तों से देने का झांसा दिया। बाद में उन वाहनों की किश्तों का भुगतान करने की बजाए महाराष्ट्र ले जाकर कबाड़ में बेच दिए।

पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रक धोखाधड़ी करने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिनमें चार बदमाश महाराष्ट्र के हैं, एक राजगढ़ जिले व एक शाजापुर का है। उनके कब्जे से 10 लाख नकद, 20 लाख की क्रेन मशीन बरामद की है।

पुलिस कंट्रोल रूम राजगढ़ में मामले का पर्दाफाश करते हुए एसपी अमित कुमार तोलानी ने बताया कि लीमाचौहान थाना क्षेत्र के फरियादी बीरम सिंह पिता भागीरथ वर्मा से बदमाशों ने आइसर ट्रक डीडी-01-जी-9211 को किश्तों में भुगतान के आश्वासन पर लिया गया। आरोपितों द्वारा न तो बैंक किश्तें जमा की गईं और न ही ट्रक वापस किया गया। इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसी प्रकार तलेन थाना क्षेत्र के फरियादी भगवान सिंह पिता दुर्गाप्रसाद से बदमाशों ने ट्रक क्रमांक आरएजे-17-जीबी-1013 आरोपितों द्वारा पूजा के बहाने ले जाकर दस्तावेज तैयार किए बिना तथा किश्तें जमा किए बिना बेईमानी से हड़प लिया गया।