राजगढ़: पत्नी के प्रेमी ने रची थी पति की हत्या की साजिश, शिवपुरी के जंगल में दफनाया शव, ऐसे हुआ खुलासा

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग में एक युवक ने उसके पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक का शव शिवपुरी के जंगल में दफना दिया। खिलचीपुर पुलिस ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। आरोपित की निशानदेही पर शिवपुरी जिले से शव बरामद कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव और आरोपित को राजगढ़ लाया जा रहा है।

गुमशुदगी की जांच से खुला हत्या का राज पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राजगढ़ जिले के बमोरी गांव, थाना तलेन निवासी 26 वर्षीय जीवन कुमार पिता जगदीश मजदूरी के लिए अपनी पत्नी के साथ खिलचीपुर क्षेत्र में रह रहा था। 8 जनवरी को जीवन कुमार अचानक खिलचीपुर से लापता हो गया। परिजनों की तलाश के बाद 10 जनवरी को खिलचीपुर थाना में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन खंगाली, जिसमें जीवन की आखिरी लोकेशन दतिया जिले के पनुआ गांव क्षेत्र में मिली। लोकेशन के आधार पर खिलचीपुर थाना पुलिस ने पनुआ गांव पहुंचकर अजय जाटव नामक युवक को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लिया। इसके बाद पूरी वारदात का खुलासा हुआ।