राजगढ़: पत्नी के प्रेमी ने रची थी पति की हत्या की साजिश, शिवपुरी के जंगल में दफनाया शव, ऐसे हुआ खुलासा

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग में एक युवक ने उसके पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक का शव शिवपुरी के जंगल में दफना दिया। खिलचीपुर पुलिस ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। आरोपित की निशानदेही पर शिवपुरी जिले से शव बरामद कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव और आरोपित को राजगढ़ लाया जा रहा है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राजगढ़ जिले के बमोरी गांव, थाना तलेन निवासी 26 वर्षीय जीवन कुमार पिता जगदीश मजदूरी के लिए अपनी पत्नी के साथ खिलचीपुर क्षेत्र में रह रहा था। 8 जनवरी को जीवन कुमार अचानक खिलचीपुर से लापता हो गया। परिजनों की तलाश के बाद 10 जनवरी को खिलचीपुर थाना में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन खंगाली, जिसमें जीवन की आखिरी लोकेशन दतिया जिले के पनुआ गांव क्षेत्र में मिली। लोकेशन के आधार पर खिलचीपुर थाना पुलिस ने पनुआ गांव पहुंचकर अजय जाटव नामक युवक को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लिया। इसके बाद पूरी वारदात का खुलासा हुआ।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जीवन कुमार यादव अपनी पत्नी के साथ खिलचीपुर क्षेत्र में रह रहा था। इसी दौरान करीब सात माह पहले उसकी पहचान करेरा थाना क्षेत्र के नारही गांव निवासी छोटू ठाकुर से हुई। दोस्ती बढ़ने के बाद छोटू ठाकुर का जीवन के घर आना-जाना शुरू हो गया। इसी दौरान छोटू ठाकुर और जीवन की पत्नी के बीच बातचीत होने लगी, जो बाद में प्रेम-प्रसंग में बदल गई। इसी अवैध संबंध को लेकर जीवन को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। यह प्रेम प्रसंग जीवन की मौत का कारण बना।
युवक के गायब होने के बाद खिलचीपुर पुलिस ने जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन खंगाली, जिसमें जीवन की आखिरी लोकेशन दतिया जिले के पनुआ गांव क्षेत्र में मिली। पूछताछ में अजय जाटव ने पूरी वारदात का खुलासा किया। जांच में सामने आया कि जीवन को 8 जनवरी को योजनाबद्ध तरीके से छोटू ठाकुर ने पनुआ गांव बुलाया। इसके बाद तीनों उसे शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तलवेंऊ के पास खाती बाबा मंदिर की पहाड़िया पर जंगल में ले गए। बताया गया है कि वहां पहले जीवन को शराब पिलाई गई, फिर साफी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को वन विभाग द्वारा पानी सोखने के लिए खोदे गए एक गड्ढे में डालकर ऊपर से पत्थरों से ढक दिया गया, ताकि किसी को भनक न लगे।
पुलिस जांच में सामने आया कि छोटू ठाकुर का जिगरी दोस्त छोटू जाटव था और छोटू जाटव के मामा अजय जाटव दतिया जिले के पनुआ गांव में रहते हैं। छोटू ठाकुर भी अजय जाटव को मुंह बोला मामा मानता था। इस तरह तीनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस द्वारा सबसे पहले पकड़े गए अजय जाटव की निशानदेही पर खिलचीपुर और दिनारा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर गड्ढे से शव बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए करेरा भेजा गया है। फिलहाल पुलिस ने सिर्फ अजय जाटव को पकड़ा है, छोटू ठाकुर फरार है।
प्रेम प्रसंग के चलते जीवन की हत्या करना सामने आया है। हमने आरोपित अजय जाटव को गिरफ्तार कर लिया है, छोटू ठाकुर फरार है। फिलहाल मैं शिवपुरी जिले में ही मौजूद हूं। - उमाशंकर मुकाती, टीआई खिलचीपुर
