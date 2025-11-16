मेरी खबरें
    शिक्षक की शर्मनाक हरकत, छात्रा का पीछा करते हुए घर में घुसा, हाथ पकड़कर कहा- तू बहुत अच्छी लग रही है

    MP News: रतलाम के रावटी थाना क्षेत्र के गांव उमरन में एक छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपित गांव का ही 50 वर्षीय शासकीय प्राथमिक स्कूल का शिक्षक गोविंद कसावत है। घटना शनिवार दोपहर की बताई जा रही है, जब आरोपित ने छात्रा का पीछा करते हुए उसे घर में अकेला पाकर बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 03:15:18 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 03:15:18 PM (IST)
    शिक्षक की शर्मनाक हरकत, छात्रा का पीछा करते हुए घर में घुसा, हाथ पकड़कर कहा- तू बहुत अच्छी लग रही है
    आरोपी गोविंद कसावत।

    HighLights

    1. शासकीय शिक्षक छात्रा का पीछा करते हुए घर में घुसा
    2. आरोपी ने उसे अकेला पाकर बुरी नीयत से हाथ पकड़ा
    3. पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ दर्ज किया प्रकरण

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। रावटी थाना क्षेत्र के गांव उमरन में एक छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपित गांव का ही 50 वर्षीय शासकीय प्राथमिक स्कूल का शिक्षक गोविंद कसावत है। घटना शनिवार दोपहर की बताई जा रही है, जब आरोपित ने छात्रा का पीछा करते हुए उसे घर में अकेला पाकर बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

    शिक्षक उसका पीछा करते हुए घर तक आ पहुंचा

    पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह अपने परिवार के साथ रहती है। शनिवार को उसके स्कूल की छुट्टी थी। उसके भैया रोज की तरह अनाज की दुकान पर गए थे, जबकि मम्मी-पापा और भाभी काम से रतलाम गए थे। दोपहर करीब 3:30 बजे वह खेत पर चने देखने गई थी। वापस लौटते समय आरोपित गोविंद कसावत उसका पीछा करते हुए घर तक आ पहुंचा।


    अकेला पाकर बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ा

    गोविंद ने इशारे से कहा तू बहुत अच्छी लग रही है, तेरा नंबर दे। छात्रा ने मना कर दिया। जब छात्रा ताला खोलकर घर के अंदर गई, तो गोविंद ने कहा तुझे पैसे दूंगा, मुझे घर के अंदर आने दे, और जबरदस्ती घर में घुस आया। छात्रा ने पुलिस को बताया कि आरोपित गोविंद ने उसे अकेला पाकर बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ा। घबराकर उसने जोर से चिल्लाया और घर से बाहर निकल गई। आवाज सुनकर आरोपित गोविंद डर गया और अपने घर चला गया।

    आरोपी ने जान से मारने की दी धमकी

    छात्रा ने बताया कि बाद में वह आरोपित गोविंद के घर गई और पूछा कि उसे नंबर क्यों चाहिए। इस पर गोविंद बोला मेरे घर अंदर आ, तब समझाता हूं। छात्रा ने मना कर दिया। इसके बाद आरोपित ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि किसी को मत बताना, नहीं तो नौकरी चली जाएगी और धमकी दी की घरवालों को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। छात्रा घर लौटी और पिता को फोन करके पूरी घटना बताई।

