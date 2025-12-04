रतलाम के धौंसवास में मालवीय समाज की धर्मशाला हटाने पहुंची प्रशासन की टीम, गुस्साए लोगों ने लगाया जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। गुरुवार सुबह 5 बजे प्रशासन व पुलिस बल नामली थाना अंतर्गत ग्राम धौंसवास स्थित निर्माणाधीन मालवीय समाज धर्मशाला स्थल पर पहुंचा और इसे बुलडोजर से हटाने की कार्रवाई की। इतनी जल्दी सुबह हुई इस कार्रवाई की सूचना मिलते ही समाज में आक्रोश फैल गया। सुबह करीब 8 बजे से मालवीय समाज के महिला-पुरुष व बच्चों ने बड़ी संख्या में महू-नीमच फोरलेन के दोनों हिस्सों पर बैठकर जाम कर दिया।

इसकी वजह से फोरलेन पर दोनों ओर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। समाजजन कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। मौके पर एसडीएम आर्ची हरित, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर, एसडीपीओ किशोर पाटनवाला, थाना प्रभारी गायत्री सोनी सहित भारी पुलिस बल तैनात है और समाजजनों को समझाइश देने में जुटे रहे।