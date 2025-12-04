मेरी खबरें
    रतलाम के धौंसवास में मालवीय समाज की धर्मशाला हटाने पहुंची प्रशासन की टीम, गुस्साए लोगों ने लगाया जाम

    मध्य प्रदेश में रतलाम जिले के धौंसवास गांव में निर्माणाधीन मालवीय समाज धर्मशाला को हटाने के लिए गुरुवार सुबह 5 बजे प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। इस कार्रवाई की जानकारी लगते ही समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया और महिला-पुरुष व बच्चों ने बड़ी संख्या में महू-नीमच फोरलेन के दोनों हिस्सों पर बैठकर जाम कर दिया।

    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 10:22:30 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 10:38:36 AM (IST)
    निर्माणाधीन धर्मशाला की दीवार तोड़ती प्रशासन की टीम, इसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया।

    HighLights

    1. लोगों का आरोप- धर्मशाला पिछले 15 वर्षों से बनी है, लेकिन प्रशासन ने कोई पूर्व सूचना नहीं दी
    2. मालीवय समाज के लोगों को सुबह 7 बजे प्रशासन द्वारा धर्मशाला पर हुई कार्रवाई की जानकारी मिली
    3. प्रशासन के अनुसार धौंसवास में शासकीय नाले को ब्लॉक कर यह निर्माण किया जा रहा था

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। गुरुवार सुबह 5 बजे प्रशासन व पुलिस बल नामली थाना अंतर्गत ग्राम धौंसवास स्थित निर्माणाधीन मालवीय समाज धर्मशाला स्थल पर पहुंचा और इसे बुलडोजर से हटाने की कार्रवाई की। इतनी जल्दी सुबह हुई इस कार्रवाई की सूचना मिलते ही समाज में आक्रोश फैल गया। सुबह करीब 8 बजे से मालवीय समाज के महिला-पुरुष व बच्चों ने बड़ी संख्या में महू-नीमच फोरलेन के दोनों हिस्सों पर बैठकर जाम कर दिया।

    इसकी वजह से फोरलेन पर दोनों ओर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। समाजजन कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। मौके पर एसडीएम आर्ची हरित, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर, एसडीपीओ किशोर पाटनवाला, थाना प्रभारी गायत्री सोनी सहित भारी पुलिस बल तैनात है और समाजजनों को समझाइश देने में जुटे रहे।


    प्रशासन पर कोई पूर्व सूचना ना देने का आरोप

    मालवीय समाज के कैलाशचंद चौहान ने बताया कि मालवीय धर्मशाला पिछले 15 वर्षों से बनी है, लेकिन प्रशासन ने कोई पूर्व सूचना नहीं दी। समाजजनों को सुबह 7 बजे कार्रवाई की जानकारी मिली। उनका कहना है कि यदि यह अतिक्रमण है तो अन्य समाजों के अतिक्रमण भी हटाए जाने चाहिए। प्रशासन के अनुसार धौंसवास में शासकीय नाले को ब्लॉक कर निर्माण किया जा रहा था।

    राजस्व व पंचायत विभाग द्वारा संबंधित निर्माणकर्ताओं और उपसरपंच को दो बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कार्य बंद नहीं किया गया। इसके बाद शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की वैधानिक कार्रवाई की गई। फोरलेन पर जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। पुलिस और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में लगा हुआ है।

