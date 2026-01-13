रतलाम में सैप्टिक टैंक में बनी गैस से चैंबर में ब्लास्ट, दो घायल; मकान के खिड़की-दरवाजे भी टूटे

नईदुनिया प्रतनिधि,रतलाम/आलोट: नगर के शिवधाम कॉलोनी में सैप्टिक टैंक के चैंबर में सोमवार रात करीब 10 बजे अचानक ब्लास्ट हो गया। इसके चलते दो युवक घायल हो गए, जिन्हें आलोट के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घमाका इतना तेज था कि घर के खिड़की दरवाजे भी क्षतिग्रस्त हो गए।
रहवासियों ने बताया कि कॉलोनी के नाले व टैंक की सफाई वर्षों से नहीं हुई है। इसे लेकर सोमवार सुबह ही नगर परिषद सीएमओ को शिकायत की गई थी। घायल युवक कुछ दिन पहले ही कॉलोनी में किराये के मकान में रहने आए थे और पानी-पतासे बेचने का काम करते हैं।
रात करीब 10 बजे वे घर पहुंचे थे। घर के बाहर बैठने के दौरान चैंबर में हुए धमाके से घर के खिड़की, दरवाजे भी क्षतिग्रस्त हो गए। एक दरवाजा तो पूरी तरह से निकल गया। घायलों में 24 वर्षीय नारायण गुर्जर व एक अन्य शामिल है।
धमाके की आवाज सुनकर आसपास के रहवासी सकते में आ गए और तुरंत घरों से बाहर निकले। घटनास्थल पर जब पहुंचे तो उखड़े दरवाजे देख कर उनके रोंगटे खड़े हो गए। घायल युवकों को संभालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर नगर परिषद सीएमओ सीताराम चौहान पहुंचे, जहां रहवासियों का आक्रोश उन्हें झेलना पड़ा।
इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। सीएमओ चौहान ने बताया कि दो दिन पहले चेंबर साफ करवाए थे। बाथरूम में एसिड डालने के कारण घटना हुई होगी।