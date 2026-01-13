रतलाम में सैप्टिक टैंक में बनी गैस से चैंबर में ब्लास्ट, दो घायल; मकान के खिड़की-दरवाजे भी टूटे

नईदुनिया प्रतनिधि,रतलाम/आलोट: नगर के शिवधाम कॉलोनी में सैप्टिक टैंक के चैंबर में सोमवार रात करीब 10 बजे अचानक ब्लास्ट हो गया। इसके चलते दो युवक घायल हो गए, जिन्हें आलोट के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घमाका इतना तेज था कि घर के खिड़की दरवाजे भी क्षतिग्रस्त हो गए।

रहवासियों ने बताया कि कॉलोनी के नाले व टैंक की सफाई वर्षों से नहीं हुई है। इसे लेकर सोमवार सुबह ही नगर परिषद सीएमओ को शिकायत की गई थी। घायल युवक कुछ दिन पहले ही कॉलोनी में किराये के मकान में रहने आए थे और पानी-पतासे बेचने का काम करते हैं।