    Ratlam News: संदिग्ध हालत में मिला लापता युवक का शव, स्वजनों ने जताई हत्या की आशंका

    युवक घर से खेत पर जाने का बोल कर निकला था। घर से निकलते समय वह अपना पर्स और मोबाइल घर पर ही छोड़ कर चला गया था। देर रात तक तलाश करने पर भी वह नहीं मिल ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 06:03:09 AM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 06:03:53 AM (IST)
    Ratlam News: संदिग्ध हालत में मिला लापता युवक का शव, स्वजनों ने जताई हत्या की आशंका
    HighLights

    1. संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव
    2. युवक एक दिन पहले निकला था घर से
    3. परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

    नईदुनिया न्यूज, रतलाम: जिले के पिपलौदा स्थित अयाना गांव में शनिवार सुबह करीब 11 बजे शासकीय मगरे पर एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना उस समय सामने आई, जब गांव के सरपंच समरथमल खरोल अपने खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान समरथमल ने गांव के 35 वर्षीय जसवंत सिंह (पुत्र मोहन सिंह राठौर) का शव देखा और स्वजनों को सूचना दी। सूचना पर स्वजन और पुलिस मौके पर पहुंची।

    सिविल अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के बाद स्वजनों को सौंप दिया गया। वहीं शाम करीब 7 बजे करणी सेना परिवार के जीवन सिंह शेरपुर समर्थकों के साथ थाना पिपलौदा पहुंचे और हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। सीएसपी युवराज सिंह चौहान ने तीन दिन में जांच कर स्थिति स्पष्ट करने का आश्वासन दिया।


    मृतक के भाई जोरावर सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे जसवंत घर से खेत पर जाने का बोल कर निकला था। घर से निकलते समय वह अपना पर्स और मोबाइल घर पर ही छोड़ कर चला गया था। दोपहर में 01 बजे तक नहीं आया तो उसे ढूंढने के लिए निकला।

    गांव के एक युवक ने बताया कि जसवंत गांव के जितेंद्र और रवि के साथ दिखाई दिया था। इसके बाद देर रात तक तलाश करने पर भी वह नहीं मिला। शनिवार सुबह थाने पर जसवंत की गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंचा तो उसी दौरान गांव के सरपंच समरथमल ने मोबाइल पर बताया कि जसवंत मगरे के पास सो रहा है। जोरावर सिंह पुलिस को साथ लेकर मगरे पर पहुंचा जहां जसवंत मृत अवस्था में मिला था। मृतक जसवंत बोरिंग मशीन ऑपरेटिंग का कार्य करता है। परिवार में पत्नी आनंद कुंवर व एक सात वर्षीय बेटा तथा चार वर्षीय बेटी है।

    रवि ने बोला जिसको ढूंढ रहे हो वो मिलेगा नहीं

    मृतक के भाई जोरावर ने आरोप लगाया कि जसवंत को जहर देकर या गला दबाकर मारा होगा। जोरावर ने गांव के जितेंद्र और रवि पर शंका जाहिर की है। जितेंद्र और रवि से पूर्व में मेले में विवाद की बात भी सामने आई है, तब उन्होंने जसवंत को देख लेने की धमकी दी थी। शुक्रवार रात जोरावर भाई जसवंत की तलाश कर रहा था, तब रवि ने उसे बोला की जिसको ढूंढ रहे हो वो मिलेगा नहीं।

    थाना प्रभारी रमेश कोली ने बताया कि घटनास्थल से शव के पास से एक दवाई का पाउच मिला है। पास ही में एक शराब का क्वॉर्टर भी रखा था। मृतक जसवंत बाइक से घर से निकला था, जो शव के पास से ही बरामद हुई है। शव पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या का कारण स्पष्ट हो सकेगा। रवि और जितेंद्र पर स्वजनों ने शंका जताई है, दोनों को हिरासत में लेकर कथन लिए जा रहे हैं।

    रिक्शा लेकर जा रहे युवक को रोककर मारा चाकू

    रतलाम के थाना स्टेशन रोड अंतर्गत हाथिखाना में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के विवाद में 40 वर्षीय जावेद पुत्र साजिद खान को चाकू मारकर घायल कर दिया। चाकू क्षेत्र के ही अफजल ने मारे है। जावेद को चाकू लगने के बाद स्वजन अस्पताल लेकर पहुंचे जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

    naidunia_image

    पुलिस के अनुसार जावेद की साली मुमताज द्वारा मोहल्ले के लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण की शिकायत की गई थी। शुक्रवार रात करीब 10 बजे जावेद रिक्शा लेकर जा रहा था, इसी दौरान अफजल ने उसे रोका और दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद के दौरान अफजल ने जावेद के पेट में तीन स्थानों पर चाकू मार दिए। चाकू मारने के बाद अफजल घटनास्थल से भाग गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

