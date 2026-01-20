ड्रग्स केस में आरोपी नेता दिलावर 'मामा' के भांजे की बेटी पुलिस हिरासत में, जनसंवाद में 3 केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम: जिले के चिकलाना में एमडी ड्रग फैक्ट्री चलाने वाले आजाद समाज पार्टी के नेता दिलावर खान के अपराधों के कच्चे-चिट्टे सामने आने लगे हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से मामले में सभी एंगलों से जांच की जा रही है। इसके लिए पुलिस ने सोमवार को चिकलाना में जनसंवाद का आयोजन किया, जिसमें दिलावर खान के अपराधों से पीड़ित 8 परिवार सामने आए हैं, जिनमें से तीन मामलों में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।

दिलावर के भांजे की बेटी पुलिस हिरासत में वहीं पुलिस ने आरोपी दिलावर के भांजे पूर्व उपसरपंच हसन खां पठान की बेटी इंशा को सोमवार देर रात हिरासत में लिया है। पुलिस के हाथ इंशा के खिलाफ सिंडिकेट से जुड़े होने के सुराग लगे हैं। इसके साथ ही जांच में हसन खां के घर पर भी ड्रग बनाने की बात सामने आई है। पुलिस ने हसन के घर की तलाशी लेकर कुछ सामान भी जब्त किया है। इसके अलावा पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले युवक को भी पूछताछ के लिए बुलाया है।