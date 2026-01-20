ड्रग्स केस में आरोपी नेता दिलावर 'मामा' के भांजे की बेटी पुलिस हिरासत में, जनसंवाद में 3 केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम: जिले के चिकलाना में एमडी ड्रग फैक्ट्री चलाने वाले आजाद समाज पार्टी के नेता दिलावर खान के अपराधों के कच्चे-चिट्टे सामने आने लगे हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से मामले में सभी एंगलों से जांच की जा रही है। इसके लिए पुलिस ने सोमवार को चिकलाना में जनसंवाद का आयोजन किया, जिसमें दिलावर खान के अपराधों से पीड़ित 8 परिवार सामने आए हैं, जिनमें से तीन मामलों में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।
वहीं पुलिस ने आरोपी दिलावर के भांजे पूर्व उपसरपंच हसन खां पठान की बेटी इंशा को सोमवार देर रात हिरासत में लिया है। पुलिस के हाथ इंशा के खिलाफ सिंडिकेट से जुड़े होने के सुराग लगे हैं। इसके साथ ही जांच में हसन खां के घर पर भी ड्रग बनाने की बात सामने आई है। पुलिस ने हसन के घर की तलाशी लेकर कुछ सामान भी जब्त किया है। इसके अलावा पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले युवक को भी पूछताछ के लिए बुलाया है।
पुलिस सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हिरासत में ली गई इंशा का एमडी सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में बड़ा हाथ है। उसकी मदद से ही यह ड्रग्स की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। ऐसी जानकारी सामने आयी है कि इंशा ने केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी से ग्रेजुएशन किया है। उसने ड्रग्स बनाने के लिए अपनी पढ़ाई का उपयोग किया है। उसने ही ड्रग्स का फॉर्मूला बनाने में सहायता की है।
वहीं यह जानकारी भी सामने आ रही है कि मुख्य आरोपी दिलावर खान का दामाद याकूब के पास पहले राजस्थान में डोडा चूका और शराब ठेकेदारी का लाइसेंस था। मामले में आरोपी याकूब राजस्थान में फरार इनामी आरोपी है। इसके बाद ही उसने सिंथेटिक ड्रग्स बनाने का काम शुरू किया, जिसमें हसन खां की बेटी इंशा का उसे सहयोग मिला। शुरूआती दौर में ये आरोपी हसन खां के घर में ही एमडी ड्रग्स बनाते थे।
पुलिस की ओर से आयोजित जनसुनवाई के दौरान एमडी ड्रग्स से मामले में मुख्य आरोपी दिलावर के खिलाफ धमकाना, जानलेवा हमला, अवैध वसूली की शिकायतों के आधार पर मुकदमें दर्ज हुए है। फरियादी यूसुफ मंसूरी, चिकलाना की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 296ए 115(2) 351(2) में प्रकरण दर्ज हुआ।
दूसरे मामले में उमराव सिंह चंद्रवंत (लसूडिया नाथी) की शिकायत पर दिलावर के खिलाफ बीएनएस धारा-308(2) 296ए 351(2) और जगदीश पाटीदार (चिकलाना निवासी) की शिकायत पर दिलावर की बहन मुमताज बी, पत्नी इस्माइल, भांजा इमरान, रईस के खिलाफ धारा- 296ए 308(2) 335(3)329(4) 351(2) में प्रकरण दर्ज किया गया है।
चिकलाना में दिलावर से जुड़ी शिकायतें लेने के लिए कैंप सात दिन तक चलेगा। सीधे भी शिकायत की जा सकती है। जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-अमित कुमार, एसपी, रतलाम