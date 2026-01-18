आजाद समाज पार्टी के नेता दिलावर की ड्रग्स फैक्ट्री से बरामद हुआ भारतीय सेना का ID Card, सीमा पर होता था प्रयोग

नईदुनिया प्रतिनिधि रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के एक गांव में नगीना सांसद चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नेता द्वारा घर में चलाई जा रही एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़े जाने के मामले में चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। गिरफ्तार 16 में से एक आरोपी अजहर से पुलिस ने जम्मू-कश्मीर राइफल लिखे आर्मी कार्ड भी बरामद किया है।

फिलहाल, पूछताछ और जांच में सामने आया है कि इस कार्ड का प्रयोग सीमा पर गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने कार्ड बरामद होने की जानकारी भारतीय सेना को भेजी है। इसके साथ ही यह पता लगाने का प्रयास है कि आरोपी और भी किसी असमाजिक गतिविधियों में तो लिप्त नहीं थे। इसके लिए पूछताछ करने के लिए पुलिस ने शनिवार को सभी 16 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगी।