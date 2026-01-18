आजाद समाज पार्टी के नेता दिलावर की ड्रग्स फैक्ट्री से बरामद हुआ भारतीय सेना का ID Card, सीमा पर होता था प्रयोग

नईदुनिया प्रतिनिधि रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के एक गांव में नगीना सांसद चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नेता द्वारा घर में चलाई जा रही एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़े जाने के मामले में चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। गिरफ्तार 16 में से एक आरोपी अजहर से पुलिस ने जम्मू-कश्मीर राइफल लिखे आर्मी कार्ड भी बरामद किया है।
फिलहाल, पूछताछ और जांच में सामने आया है कि इस कार्ड का प्रयोग सीमा पर गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने कार्ड बरामद होने की जानकारी भारतीय सेना को भेजी है। इसके साथ ही यह पता लगाने का प्रयास है कि आरोपी और भी किसी असमाजिक गतिविधियों में तो लिप्त नहीं थे। इसके लिए पूछताछ करने के लिए पुलिस ने शनिवार को सभी 16 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगी।
न्यायालय से मुख्य आरोपी दिलावर खान, उसके दामाद राजस्थान के देवलजी निवासी याकूब खान, याकूब की पत्नी बख्मीना बी के अलावा इमरान खान, शोएब खान, अजहर खान, अयाज खान, रईस खान, देवलजी निवासी शाहबाज, विनोद नाथ और विक्रमनाथ को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर दिया गया।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों की बेनामी संपत्ति होने की जानकारी मिली है। उसका पता लगाया जा रहा है। वहीं आरोपित याकूब खान के खिलाफ राजस्थान में भी एमडी ड्रग्स फैक्ट्री के संचालन पर प्रकरण दर्ज है। इस मामले में फरार चल रहा है। उस पर 25 हजार का इनाम घोषित है।
बता दें कि आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नेता दिलावर खां के रतलाम जिले के जावरा कस्बे के ग्राम चिकलाना में नूरानी मस्जिद के पीछे स्थित मकान में पुलिस ने गुरुवार-शुक्रवार की रात छापामारकर एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी थी। यहां से बड़ी संख्या में ड्रग्स और उसे बनाने के उपकरण बरामद हुए। कई हथियार भी मिले।
दिलावर वर्ष 2023 में जावरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुका है। वह आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) का प्रत्याशी था और तीसरे स्थान पर रहा। वह स्वयं को नगीना से सांसद चंद्रशेखर का बेहद करीबी और उनकी पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी बताता है।