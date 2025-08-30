रतलाम में फिर तकरार... भगवा के पास लगाया हरा झंडा, विवाद के बाद तनाव, पुलिस बल तैनात

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। माणकचौक थाना अंतर्गत कलईगर रोड पर शनिवार दोपहर करीब एक बजे डिवाइडर पर लगे बिजली के खंभे पर धार्मिक झंडे लगाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों में विवाद की स्थिति बन गई। मालीकुंआ में गणेश प्रतिमा स्थापना स्थल के पास समिति ने गणेश चतुर्थी से पूर्व खंभों पर भगवा झंडे व बैनर लगाए थे। शुक्रवार रात को मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के पास से ईद मिलादुन्नबी को लेकर अपनी ओर से झंडे व बैनर लगाने शुरू किए, जो दूसरे पक्ष के झंडे के ऊपर लगा दिए गए।
इसे लेकर शनिवार दोपहर दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए और विवाद की स्थिति बन गई गई। विवाद के दौरान पुलिस की मौजूदगी में एक व्यक्ति ने खंभे पर भगवा झंडे के ऊपर हरा झंडा लगा दिया, जिससे माहौल और गरमा गया। जिससे दोनों पक्ष नारेबाजी करते हुए आमने-सामने हो गए।
सूचना के बाद मौके पर सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया, माणक चौक थाना प्रभारी अनुराग यादव, आरआइ मोहन भर्रावत और अन्य अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। करीब चार घंटे तक मौके पर पुलिस दोनों पक्षो को समझाइश देने में जुटी रही और मामला शांत करवाया। एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती क्षेत्र में की गई है।
गत वर्ष हुए झंडे लगाने के विवाद के बाद इस साल दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य बनाकर पुलिस ने झंडे लगाने के लिए रोड को दो हिस्सों में बांटा था और यह भी तय किया था कि पुलिस की मौजूदगी में झंडे लगाए जाएंगे। हिंदू पक्ष के अनुसार उनके झंडे पुलिस की मौजूदगी में लगाए गए, लेकिन जिस खंभे पर हमारा झंडा लगा था रात में उसके सामने बड़ा बैनर लगा दिया गया। विवाद ना हो इसके लिए प्रतिमा विसर्जन का मस्जिद के सामने वाला मार्ग भी पिछले साल से बदल दिया है।
वहीं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इधर के क्षेत्र में एक खंभे पर भगवा झंडा था जिसके सामने बैनर लगाने से हिंदू पक्ष ने आपत्ति ली थी। जिसके बाद हमारा बैनर हटा दिया गया, लेकिन वहीं फिर हिंदू पक्ष द्वारा बैनर लगाया जा रहा था। हमारी मांग थी की दोनों पक्षो के ही झंडे बैनर नहीं लगने दिए जाएं।
पिछले साल मोहर्रम और सावन माह में कावड़ यात्रा एक साथ होने से थाना स्टेशन रोड के ऊंकाला रोड पर कांवड़ यात्रा के भगवा झंडे के ऊपर मोहर्रम के झंडे लगाने से विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। कुछ दिनों बाद गणेश चतुर्थी पर कलईगर रोड क्षेत्र में रात में झंडे लगाने का विरोध हुआ था और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे। दूसरा मामला हाट की चौकी क्षेत्र में गणेश पांडाल के सामने हरे झंडे लगाने का विवाद सामने आया था। पांडाल से 100 मीटर दूर ही मस्जिद है। इस मामले में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसे लेकर बाद में जमकर विरोध किया गया।
यह भी पढ़ें- MP में पुलिसकर्मी पर भड़की महिला, चप्पल लेकर 200 मीटर तक दौड़ाया, Video वायरल
सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने कहा कि झंडे लगाने की बात पर दो पक्षों में सामंजस्य नहीं बन रहा था। मौके पर पहुंच कर दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को शांत करवाया है। स्थिति सामान्य है। क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है और अस्थाई चौकी भी लगाने के निर्देश दिए हैं।