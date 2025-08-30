MP में पुलिसकर्मी पर भड़की महिला, चप्पल लेकर 200 मीटर तक दौड़ाया, Video वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। जिले के मझौली थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब न्यायालय आदेश का पालन कराने गए आरक्षक के साथ महिला ने पहले गाली-गलौज किया। इसके बाद दौड़कर चप्पल से मारपीट की। घटना वार्ड क्रमांक 6 में दोपहर करीब 12 बजे की है। आरक्षक ने थाना में शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

आरक्षक को दौड़ाकर चप्पल से मारपीट की बता दें कि शनिवार दोपहर करीब 12 बजे प्रधान आरक्षक रामनरेश कोल और आरक्षक आशुतोष मिश्रा न्यायालय के आदेश का पालन कराने वार्ड क्रमांक 06 निवासी राजीव लोचन के घर गए हुए थे। जहां पुलिस अवश्य कार्रवाई कर रहे थे। इसी दौरान राजीव लोचन की पत्नी सुनीता तिवारी ने पुलिसकर्मियों से गाली-गलौज करना शुरू किया।