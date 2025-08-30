मेरी खबरें
    MP में पुलिसकर्मी पर भड़की महिला, चप्पल लेकर 200 मीटर तक दौड़ाया, Video वायरल

    MP Crime: जानकारी के अनुसार प्रधान आरक्षक रामनरेश कोल और आरक्षक आशुतोष मिश्रा न्यायालय के आदेश का पालन कराने वार्ड क्रमांक 06 निवासी राजीव लोचन के घर गए हुए थे। जहां पुलिस अवश्य कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान राजीव लोचन की पत्नी सुनीता तिवारी ने पुलिसकर्मियों से गाली-गलौज करना शुरू कर दी और चप्पल लेकर मारपीट की।

    By Neelambuj Pandey
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 10:06:54 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 10:06:54 PM (IST)
    1. आरक्षक के साथ महिला ने पहले की गाली-गलौज
    2. महिला ने आरक्षक को दौड़ाकर चप्पल से मारपीट की
    3. आरक्षक ने महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। जिले के मझौली थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब न्यायालय आदेश का पालन कराने गए आरक्षक के साथ महिला ने पहले गाली-गलौज किया। इसके बाद दौड़कर चप्पल से मारपीट की। घटना वार्ड क्रमांक 6 में दोपहर करीब 12 बजे की है। आरक्षक ने थाना में शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    आरक्षक को दौड़ाकर चप्पल से मारपीट की

    बता दें कि शनिवार दोपहर करीब 12 बजे प्रधान आरक्षक रामनरेश कोल और आरक्षक आशुतोष मिश्रा न्यायालय के आदेश का पालन कराने वार्ड क्रमांक 06 निवासी राजीव लोचन के घर गए हुए थे। जहां पुलिस अवश्य कार्रवाई कर रहे थे। इसी दौरान राजीव लोचन की पत्नी सुनीता तिवारी ने पुलिसकर्मियों से गाली-गलौज करना शुरू किया।

    इस दौरान एक व्यक्ति वीडियो भी बना रहा था। देखते ही देखते सुनीता तिवारी चप्पल लेकर आरक्षक आशुतोष मिश्रा को करीब दो सौ मीटर दौड़ाकर चप्पल से मारपीट किया। इसके बाद आरक्षक किसी तरह से भागकर खुद को बचाया।

    यह है मामला

    मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। तीरथ तिवारी और उनके भाई राजीव लोचन तिवारी के बीच विवाद चल रहा था। तहसील न्यायालय ने तीरथ तिवारी के पक्ष में फैसला सुनाया। राजीव लोचन को घर निर्माण रोकने का आदेश दिया गया।

    बेटे का मोबाइल तोड़ने की कोशिश की

    इस दौरान सुनीता के बेटे ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। सुनीता का कहना है कि पुलिस ने उनके बेटे से गाली-गलौज की और मोबाइल तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने बेटे की रक्षा के लिए यह कदम उठाया।

    मझौली थाना प्रभारी विशाल शर्मा ने कहा कि आरक्षक आशुतोष मिश्रा की शिकायत पर आवेदन लिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

