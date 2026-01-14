मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रतलाम जिले के रावटी में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस से झूमाझटकी, एसआई की कॉलर पकड़ ली

    रतलाम पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शराब पीकर ट्रैक्टर चला रहे युवकों को पकड़ा था। इस दौरान उन्हें छुड़ाने के लिए दो महिलाएं भी पुलिस से भिड़ गईं। इस ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 01:01:02 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 01:02:59 PM (IST)
    रतलाम जिले के रावटी में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस से झूमाझटकी, एसआई की कॉलर पकड़ ली
    पुलिस से युवकों को छुड़ाने के लिए पहुंच गई महिलाएं।

    HighLights

    1. वाहन चेकिंग के दौरान हुई घटना, वीडियो हुआ है वायरल
    2. पुलिस ने कहा - जैसी दिख रही, वैसी गंभीर घटना नहीं
    3. पुलिस ने इस मामले में नहीं दर्ज किया है मारपीट का केस

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। रावटी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान शराब के नशे में धुत ट्रैक्टर चालक और उसके साथी को पकड़ने पर हंगामा हो गया। बीच सड़क पर पुलिस और युवकों के बीच झूमाझटकी की स्थिति बन गई। युवकों को छुड़ाने पहुंची दो महिलाएं भी पुलिस से उलझ गईं। इस दौरान एक युवक द्वारा सब इंस्पेक्टर की वर्दी की कालर पकड़ने का वीडियो सामने आया है। घटना मंगलवार की बताई जा रही है, हालांकि इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर सामने आया है। पुलिस ने मारपीट की घटना से इनकार करते हुए केवल शराब पीकर वाहन चलाने का मामला दर्ज करने की बात कही है।

    जानकारी के अनुसार रावटी थाना के सब इंस्पेक्टर प्रेमसिंह हठिला दो अन्य पुलिसकर्मियों के साथ थाना परिसर के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर-ट्राली क्रमांक (एमपी 43 जेड ई 1628) को रोका गया। ट्रैक्टर पर सवार चालक 26 वर्षीय मुन्नालाल और उसका साथी 19 वर्षीय ईश्वर शराब के नशे में पाए गए। पुलिस द्वारा दोनों को पकड़कर थाने ले जाने की कार्रवाई की गई, लेकिन दोनों जाने को तैयार नहीं हुए और विरोध करने लगे।


    महिलाओं के हस्तक्षेप से बढ़ा विवाद

    दोनों युवकों को पुलिस से छुड़ाने के लिए दो महिलाएं बीच में आ गईं और पुलिस को रोकने लगीं। इसी दौरान झूमाझटकी की स्थिति बन गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि खुद को छुड़ाने की कोशिश में एक युवक ने सब इंस्पेक्टर की वर्दी की कालर पकड़ ली। एक अन्य युवक आरक्षक को भी धक्का देता दिखाई था है। एसआई हठीला झूमाझटकी के बावजूद युवकों को समझाते नजर आ रहे कि कानून हाथ में मत लो, थाने चलो।

    हंगामे के बीच एक महिला ने पुलिस से बदतमीजी कर रहे युवक को चांटा मारकर चुप रहने को भी कहा, लेकिन नशे की हालत में युवक विवाद करता रहा। बाद में पुलिसकर्मी दोनों युवकों को पकड़कर थाने ले गए।

    थाना प्रभारी का घटना से इनकार

    घटना के 3 से 4 वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने किसी तरह की मारपीट या झूमाझटकी से इनकार किया है। रावटी थाना प्रभारी सुरेश गडरिया ने बताया कि जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है, वैसी कोई गंभीर झूमाझटकी नहीं हुई। महिलाएं युवकों को समझा रही थीं। शराब के नशे में वाहन चलाने पर दोनों युवकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। ट्रैक्टर-ट्राली को भी जब्त कर लिया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.