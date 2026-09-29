दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर रतलाम के पास दो हादसों में चार लोगों की मौत, आठ घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार सुबह करीब दो घंटे के अंतराल में हुए दो सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ घायल हुए हैं। दोनों हादसों में कार सवार दो-दो लोगों की जान गई। पहला हादसा सुबह करीब साढ़े चार बजे और दूसरा करीब साढ़े छह बजे हुआ।

मृतकों में अंबाला से मुंबई जा रहे परिवार के दो सदस्य और गुजरात के दाहोद जिले के दो लोग शामिल हैं। घायलों को जावरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। जावरा औद्योगिक थाना प्रभारी प्रकाश गडरिया के अनुसार पहला हादसा सुबह करीब साढ़े चार बजे हुआ। कार क्रमांक एमएच 48 एके 4833 में सवार परिवार अंबाला से मुंबई जा रहा था। इसी दौरान चालक को झपकी लगने से कार अनियंत्रित हो गई।