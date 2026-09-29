दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर रतलाम के पास दो हादसों में चार लोगों की मौत, आठ घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार सुबह करीब दो घंटे के अंतराल में हुए दो सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ घायल हुए हैं। दोनों हादसों में कार सवार दो-दो लोगों की जान गई। पहला हादसा सुबह करीब साढ़े चार बजे और दूसरा करीब साढ़े छह बजे हुआ।
मृतकों में अंबाला से मुंबई जा रहे परिवार के दो सदस्य और गुजरात के दाहोद जिले के दो लोग शामिल हैं। घायलों को जावरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
जावरा औद्योगिक थाना प्रभारी प्रकाश गडरिया के अनुसार पहला हादसा सुबह करीब साढ़े चार बजे हुआ। कार क्रमांक एमएच 48 एके 4833 में सवार परिवार अंबाला से मुंबई जा रहा था। इसी दौरान चालक को झपकी लगने से कार अनियंत्रित हो गई।
कार एक्सप्रेस-वे के बीच बनी रेलिंग को तोड़ते हुए करीब 30 फीट नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में 67 वर्षीय नरेंद्र कौर और 32 वर्षीय उनकी बहू मनप्रीत कौर की मौत हो गई। कार में सवार 67 वर्षीय मनोहर, 4 वर्षीय जुझार और 2 वर्षीय जोरावर घायल हुए हैं।
हादसे की सूचना अन्य वाहन चालकों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जावरा अस्पताल पहुंचाया। यहां से उन्हें रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
पहले हादसे के बाद एक्सप्रेस-वे के बीच की रेलिंग टूट गई थी। सुबह करीब साढ़े छह बजे पुलिसकर्मी मौके पर हादसे की जांच कर रहे थे। इसी दौरान कार क्रमांक जीजे 20 सीबी 4610 वहां से गुजरते समय हवा में उछल गई और टूटी रेलिंग वाले हिस्से से खाई में जा गिरी। इस कार में गुजरात के दाहोद जिले का परिवार सवार था, जो उत्तर प्रदेश से इलाज करवाकर लौट रहा था।
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दूसरे हादसे में रवि हटीला निवासी चंदला, दाहोद और 50 वर्षीय रमेश मकवाना निवासी विजयगढ़, दाहोद, गुजरात की मौत हो गई। 55 वर्षीय रामली बाई निवासी विजयगढ़, दाहोद, संगीता निवासी विजयगढ़, दाहोद और 30 वर्षीय नरेश मकवाना निवासी विजयगढ़, दाहोद घायल हुए हैं। सभी को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
पुलिस के अनुसार पहली कार की टक्कर से एक्सप्रेस-वे के बीच की रेलिंग टूट गई थी। इसी टूटे हिस्से के कारण दूसरी कार भी दुर्घटनाग्रस्त हुई। लगातार हुए दोनों हादसों के बाद पुलिस ने मौके पर राहत और बचाव कार्य कराया। पुलिस दोनों हादसों की परिस्थितियों और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।
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