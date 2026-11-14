रतलाम के रावटी इलाके में रेलवे ट्रैक के करीब मिला कंकाल, पास में मिला टी-शर्ट और मास्क

नईदुनिया न्यूज, रानीसिंग, रतलाम। रावटी थाना क्षेत्र में बिलड़ी-विघापाटन के बीच रेलवे ट्रैक से करीब 500 मीटर दूर एक अज्ञात व्यक्ति का कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कंकाल के पास काले रंग का टी-शर्ट और मास्क भी मिला है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि यह कंकाल 24 अक्टूबर से लापता विघापाटन निवासी 20 वर्षीय गोलू कटारा का हो सकता है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल के अवशेष जब्ती में लेकर जांच शुरू की।
मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों को बिलड़ी-विघापाटन के बीच कंकाल दिखाई देने की सूचना मिली थी। इसके बाद सरपंच ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां कंकाल के कुछ अवशेष मिले, जिनमें एक पैर का हिस्सा दिखाई दे रहा था। पास ही कुछ दूरी पर काले रंग का टी-शर्ट और मास्क भी मिला। आशंका है कि शव को जंगली जानवरों ने नोचकर खा लिया है।
कंकाल के अन्य हिस्सों की तलाश भी की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार विघापाटन निवासी 20 वर्षीय गोलू पुत्र हेरजी कटारा रतलाम में किराये का कमरा लेकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। वह दशहरे की छुट्टी पर घर आया था। 24 अक्टूबर को उसके कुछ दोस्त उसे घर से बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद से वह लापता है। गोलू शादीशुदा था और उसकी एक बेटी भी है।
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उसका विवाह सैलाना थाना क्षेत्र में हुआ था। स्वजन को आशंका है कि मिला कंकाल गोलू का हो सकता है। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी मनीष डावर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद एसएफएल अधिकारी डॉ. अतुल मित्तल ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।
पुलिस ने कंकाल के अवशेष जब्ती में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाने की तैयारी की है। कंकाल की पहचान और मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम तथा अन्य जांच के बाद ही चल सकेगा।
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