रतलाम के रावटी इलाके में रेलवे ट्रैक के करीब मिला कंकाल, पास में मिला टी-शर्ट और मास्क

नईदुनिया न्यूज, रानीसिंग, रतलाम। रावटी थाना क्षेत्र में बिलड़ी-विघापाटन के बीच रेलवे ट्रैक से करीब 500 मीटर दूर एक अज्ञात व्यक्ति का कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कंकाल के पास काले रंग का टी-शर्ट और मास्क भी मिला है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि यह कंकाल 24 अक्टूबर से लापता विघापाटन निवासी 20 वर्षीय गोलू कटारा का हो सकता है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल के अवशेष जब्ती में लेकर जांच शुरू की।

मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों को बिलड़ी-विघापाटन के बीच कंकाल दिखाई देने की सूचना मिली थी। इसके बाद सरपंच ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां कंकाल के कुछ अवशेष मिले, जिनमें एक पैर का हिस्सा दिखाई दे रहा था। पास ही कुछ दूरी पर काले रंग का टी-शर्ट और मास्क भी मिला। आशंका है कि शव को जंगली जानवरों ने नोचकर खा लिया है।