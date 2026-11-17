नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। इंदौर से नीमच के बीच हाईवे पर ट्रक कटिंग की वारदातों ने वाहन चालकों की चिंता बढ़ा दी है। बदमाश चलते ट्रक और पिकअप पर चढ़कर माल चोरी कर रहे हैं। स्पीड ब्रेकर या ढलान पर वाहन की रफ्तार कम होते ही वे पीछे से वाहन पर चढ़ जाते हैं और तिरपाल काटकर या रस्सी खिसकाकर उपज की बोरियां नीचे गिरा देते हैं।

सोशल मीडिया पर भी ट्रक कटिंग के वीडियो वायरल हो रहे हैं। कुछ चालक तो रास्ते में चोरी से बचने के लिए अपने साथी को ट्रक के ऊपर बैठाकर सफर कर रहे हैं। रतलाम बायपास पर सोमवार सुबह हुई वारदात भी इसी तरीके से की गई। बदमाशों ने चलती पिकअप पर चढ़कर लहसुन के चार कट्टे चोरी कर लिए।

ड्राइवर जादूसिंह ने बताया कि वे सुबह करीब 5:15 से 5:30 बजे के बीच पिकअप (एमपी 13 जेडक्यू 5773) से करीब चार टन यानी 100 कट्टे लहसुन लेकर धार जिले के सादलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खाचरौद से मंदसौर जिले की पिपलियामंडी कृषि उपज मंडी जा रहे थे। लहसुन पांच किसानों का था। महिंद्रा सर्विस शोरूम और रेलवे के घटला ब्रिज के बीच एक बस ड्राइवर ने आवाज देकर बताया कि पिकअप के पीछे कोई चढ़ा हुआ है। जादूसिंह ने वाहन रोका तो एक बदमाश नीचे कूद गया, जबकि दो अन्य डिवाइडर पर दिखाई दिए। ड्राइवर के अनुसार चार बदमाश बाइक पर थे और उनके पास पत्थर थे। उन्होंने करीब 25 फीट दूर से पथराव किया। एक-दो पत्थर लहसुन के कट्टों के बीच गिरे। जादूसिंह ने पिकअप आगे बढ़ाई तो बदमाश दोबारा चलते वाहन पर चढ़ गए।