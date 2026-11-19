नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। नयागांव - लेबड फोरलेन पर महिंद्रा शोरूम के सामने बुधवार रात बाइक सवार दो बदमाशों ने एक व्यापारी से 8 लाख 15 हजार 510 रुपये लूट लिए। व्यापारी और उसका ड्राइवर लघुशंका के लिए कार से उतरे थे, तभी बदमाश कार में रखा रुपयों और दस्तावेजों से भरा बैग निकालकर भागने लगे। व्यापारी और ड्राइवर ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया और बैग भी छीन लिया।

इस पर बदमाश कुछ देर बाद वापस लौटे और दोनों पर पत्थरों से हमला कर दिया। कार का कांच फोड़कर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। हमले में व्यापारी और ड्राइवर घायल हुए हैं। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने लूट का प्रकरण दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।