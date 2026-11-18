नईदुनिया प्रतिनिधि, रानिसिंग/रतलाम। रावटी थाना क्षेत्र के रानिसिंग गांव में पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद 35 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में महिला के शरीर पर चोट के निशान और गले पर निशान मिले हैं। आशंका है कि गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है। घटना के बाद से पति की तलाश की जा रही है।

जानकारी के अनुसार रानिसिंग निवासी मांगीलाल पुत्र गेंदालाल गरवाल का मंगलवार रात पत्नी कलाबाई से विवाद हुआ था। बुधवार सुबह करीब 8 बजे मांगीलाल गांव के सरपंच प्रतिनिधि अंबाराम गरवाल के घर पहुंचा। वे उस समय सो रहे थे। इसके बाद करीब 10 बजे मांगीलाल ने फोन पर सूचना दी कि पत्नी की मौत हो गई है। उसने बताया कि रात में विवाद के बाद वह सो गया था और सुबह उठने पर पत्नी की मौत की जानकारी मिली।