Ratlam Accident: कोयला घाट पर रिवर्स हुए ओवरलोड ट्रक की चपेट में आया पिकअप, नीचे दबने से ड्राइवर समेत तीन की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम/रानीसिंग: बिलपांक थाना क्षेत्र के झाबुआ मार्ग पर उंडवा-पलाश के बीच कोयला घाटी पर सोमवार रात एक भीषण हादसा हो गया। ट्रक के चपेट में आने से पिकअप ट्रक में सवार 3 लोगों की दबकर मौत हो गई। साथ ही इस मार्ग पर यातायात भी बाधित हो गया है।

जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 10 बजे टाइल्स लेकर जा रहा ट्रक कोयला घाटी चढ़ने के दौरान अचानक रिवर्स आने लगा। इस दौरान पीछे चल रहा लोडिंग वाहन ट्रक की चपेट में आ गया। दोनों वाहन पास में खाई में जा गिरे। हादसे में लोडिंग वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह से ट्रक के नीचे आ गया और चालक और साथी वाहन में ही दब गए।

जानकारी के अनुसार, रतलाम के झाबुआ मार्ग पर स्थित कोयला घाटी की चढ़ाई के दौरान एक ट्रक अचानक रिवर्स होकर पीछे आने लगा। ट्रक की चपेट में एक लोडिंग वाहन आ गया। इससे लोडिंग वाहन में सवार जफर भाटी, रियाज भाटी (निवासी घासबाजार रतलाम) और ड्राइवर ट्राले के नीचे दब गए। सूचना मिलने पर बिलपांक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन बुलवाकर ट्राला हटाने के बाद चालक सहित तीनों के शव निकाले जा रहे हैं।

बताया जाता है कि पेटलावद से जफर व रियाज शादी समारोह में शामिल होकर वापस रतलाम आ रहे थे। रात 11 बजे तक उनके शव निकाले नहीं जा सके थे। हादसे के चलते यातायात भी बाधित हो गया। ट्रक में टाइल्स का वजन ज्यादा होने से क्रेन से हटाने में भी मशक्कत करना पड़ी।