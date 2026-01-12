मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Ratlam Accident: कोयला घाट पर रिवर्स हुए ओवरलोड ट्रक की चपेट में आया पिकअप, नीचे दबने से ड्राइवर समेत तीन की मौत

    टाइल्स लेकर जा रहा ट्रक कोयला घाटी चढ़ने के दौरान अचानक रिवर्स आने लगा। इस दौरान पीछे चल रहा लोडिंग वाहन ट्रक की चपेट में आ गया। दोनों वाहन पास में खा ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 11:54:17 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 11:56:22 PM (IST)
    Ratlam Accident: कोयला घाट पर रिवर्स हुए ओवरलोड ट्रक की चपेट में आया पिकअप, नीचे दबने से ड्राइवर समेत तीन की मौत
    झाबुआ मार्ग पर उंडवा-पलाश के बीच ट्रक में दबा लोडिंग वाहन

    HighLights

    1. घाटी की चढ़ाई के दौरान अचानक रिवर्स में पीछे आया ट्रक
    2. ओवरलोड ट्रक ने पीछे आ रहा पिकअप को चपेट में ले लिया
    3. क्रेन बुलवाकर हटाया ट्राला, नीचे दबने से 3 लोगों की मौत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम/रानीसिंग: बिलपांक थाना क्षेत्र के झाबुआ मार्ग पर उंडवा-पलाश के बीच कोयला घाटी पर सोमवार रात एक भीषण हादसा हो गया। ट्रक के चपेट में आने से पिकअप ट्रक में सवार 3 लोगों की दबकर मौत हो गई। साथ ही इस मार्ग पर यातायात भी बाधित हो गया है।

    जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 10 बजे टाइल्स लेकर जा रहा ट्रक कोयला घाटी चढ़ने के दौरान अचानक रिवर्स आने लगा। इस दौरान पीछे चल रहा लोडिंग वाहन ट्रक की चपेट में आ गया। दोनों वाहन पास में खाई में जा गिरे। हादसे में लोडिंग वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह से ट्रक के नीचे आ गया और चालक और साथी वाहन में ही दब गए।


    जानकारी के अनुसार, रतलाम के झाबुआ मार्ग पर स्थित कोयला घाटी की चढ़ाई के दौरान एक ट्रक अचानक रिवर्स होकर पीछे आने लगा। ट्रक की चपेट में एक लोडिंग वाहन आ गया। इससे लोडिंग वाहन में सवार जफर भाटी, रियाज भाटी (निवासी घासबाजार रतलाम) और ड्राइवर ट्राले के नीचे दब गए। सूचना मिलने पर बिलपांक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन बुलवाकर ट्राला हटाने के बाद चालक सहित तीनों के शव निकाले जा रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- कार में रह गया बच्चा, पति-पत्नी शॉपिंग में व्यस्त...कांच तोड़कर बाहर निकाला

    बताया जाता है कि पेटलावद से जफर व रियाज शादी समारोह में शामिल होकर वापस रतलाम आ रहे थे। रात 11 बजे तक उनके शव निकाले नहीं जा सके थे। हादसे के चलते यातायात भी बाधित हो गया। ट्रक में टाइल्स का वजन ज्यादा होने से क्रेन से हटाने में भी मशक्कत करना पड़ी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.