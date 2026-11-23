नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। जुआ खेलने के लिए मकान का कमरा घंटे के हिसाब से किराए पर लेकर जाटों का वास में एक महिला के मकान की पहली मंजिल से तीन लोगों को पकड़ा गया है, जबकि दो छत के रास्ते भागने में सफल हो गए। मकान मालिक महिला को 200 रुपये प्रति घंटे देने की बात तय हुई थी। रविवार देर रात माणकचौक थाना पुलिस ने दबिश देकर कार्रवाई की। पुलिस ने 1650 रुपये और ताश पत्ते जब्त किए हैं।

थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि किसी बाई के मकान की पहली मंजिल के कमरे में कुछ लोग रुपये का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। टीम के साथ दबिश देने पर कमरे में पांच लोग ताश खेलते मिले। घेराबंदी कर तीन को पकड़ लिया।