ओटीपी नहीं बताया, फिर भी खातों से लाखों पार; रतलाम में तीन लोग हुए साइबर ठगी के शिकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम, सरवन। साइबर ठग अब केवल ओटीपी पूछकर ही लोगों को निशाना नहीं बना रहे हैं। बिना ओटीपी साझा किए भी बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड से रकम निकाले जाने के मामले सामने आ रहे हैं। जिले में तीन अलग-अलग मामलों में महिला, 65 वर्षीय किराना व्यापारी और किसान के खातों से लाखों रुपये निकल गए। तीनों पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने किसी व्यक्ति को ओटीपी साझा नहीं किया। तीन मामलों में कुल 7 लाख 44 हजार 398 रुपये की राशि निकाली गई।

फेसबुक पर क्रेडिट कार्ड का झांसा डोंगरे नगर निवासी महिला घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। 14 सितंबर को उसने फेसबुक पर सीनियर सिटीजन पेंशन क्रेडिट कार्ड बनाने से संबंधित वीडियो देखा। वीडियो पर रिप्लाई करने के बाद मोबाइल नंबर 9204814846 से उसके पास काल आया। काल करने वाले ने पेंशन क्रेडिट कार्ड बनवाने और कार्ड की लिमिट बढ़ने की बात कही। महिला ने कार्ड बनवाने से मना कर फोन रख दिया।

इसके कुछ समय बाद मोबाइल पर ओटीपी और ट्रांजेक्शन के मैसेज आने लगे। जांच करने पर पता चला कि उसके क्रेडिट कार्ड और बैंक खाते से 70 हजार, 18 हजार, 6900, 700 और 2800 रुपये के पांच ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। कुल 98400 रुपये निकल गए। महिला ने तत्काल बैंक को सूचना दी और 15 सितंबर को साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। व्यापारी के तीन खातों से 3.45 लाख निकले बड़ावदा थाना क्षेत्र के 65 वर्षीय किराना व्यापारी के तीन बैंक खातों से 17 से 25 सितंबर के बीच कुल 3 लाख 45 हजार 998 रुपये निकाल लिए गए। व्यापारी के भतीजे ने मोबाइल पर आए बैंक के मैसेज देखे, तब रकम निकलने की जानकारी हुई। अलग-अलग तीन खातों से राशि निकाली गई थी। व्यापारी के अनुसार उन्होंने मोबाइल पर आया कोई ओटीपी किसी व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया था।