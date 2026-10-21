रीवा में डीआईजी के गनमैन के घर 40 लाख की चोरी, बदमाश ने पहले खाया पूड़ी-अचार; फिर समेट ले गया सामान

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। विंध्य में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब पुलिस महकमे से जुड़े लोगों के घर भी सुरक्षित नहीं रहे। रीवा जोन के डीआईजी के गनमैन अशोक कुमार तिवारी के घर में बीती रात 40 लाख रुपये की बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। घटना चोरहटा थाना क्षेत्र की है, जहां चोर पूरे परिवार के सोते रहने के दौरान घर का ताला तोड़कर लाखों के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी पार कर ले गया।

जानकारी के अनुसार डीआईजी कार्यालय में पदस्थ गनमैन का परिवार चोरहटा में रहता है। रात में सभी लोग खाना खाकर सो गए थे। इसी दौरान एक शातिर चोर घर में घुसा। बताया जा रहा है कि चोर ने पहले रसोई में रखी पूड़ी और अचार खाया, पानी पिया और फिर इत्मीनान से पूरे घर को खंगाला।