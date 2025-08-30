Rewa में कोचिंग के लिए निकली 10वीं की छात्रा हुई अगवा, पुलिस ने चंद घंटों में ढूंढ निकाला, आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। शहर में घर कोचिंग के लिए निकली 10वीं की छात्रा को अगवा किए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। छात्रा के लापता हो जाने के बाद परिजनों ने देर पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने महज चंद घंटे के भीतर ना सिर्फ छात्रा को ढूंढ निकाला, बल्कि बहला फुसलाकर उसे अगवा करने वाले युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है।

शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग का मामला पुलिस की शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग का सामने आया है, जिसमें आरोपी युवक एक बच्चे का पिता होने के बावजूद छात्रा को प्रेमजाल में फंसा कर उसे साथ ले जाने की फिराक में था। पुलिस की माने तो छात्रा को अगवा करने वाला आरोपी युवक कोई और नहीं बल्कि रिश्तेदार ही है, जिसका न सिर्फ छात्रा के घर पर आना जाना था बल्कि वह उससे फोन पर भी संपर्क रखता था।