सीधी में मां-बेटी का बड़ा कांड, महिला के पर्स से चुराए सोने-चांदी के गहने, पुलिस ने किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। महिला के पर्स से सोने-चांदी के गहने चोरी करने वाली दो महिलाओं को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें आंचल द्विवेदी पति बृजेश द्विवेदी 25 वर्ष निवासी सोनवर्षा कोटरा पहाड़ी रिपोर्ट दर्ज कराई कि 9 अक्टूबर को वह अपनी बहन काजल द्विवेदी के साथ सीधी बाजार सामान लेने आई थीं। दोपहर लगभग 1 बजे गांधी चौक पर उनकी बहन सामान खरीद रही थी और वह अपनी बच्ची के साथ रोड किनारे खड़ी थीं, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनका बैग खोलकर उसमें रखे सोने-चांदी के गहने चोरी कर लिए।
रिपोर्ट पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक कन्हैया सिंह बघेल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र सक्रिय कर शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें दो संदिग्ध महिलाएं स्कूटी से जाते हुए दिखाई दीं। तत्पश्चात गहन पड़ताल के बाद संदेही महिलाएं जिसमें मुन्नी बाई पटेल पति रामदरश पटेल एवं सपना पटेल पिता रामदरश पटेल (मां-बेटी) निवासी बिझौली गहरवान, थाना शाहपुर, जिला मऊगंज को हिरासत में लिया गया।
प्रारंभिक पूछताछ में दोनों महिलाओं ने अपराध से इनकार किया, परंतु सघन पूछताछ पर उन्होंने चोरी करना स्वीकार करते हुए चोरी किए गए सोने-चांदी के गहने बरामद कराए। चोरी गया माल लगभग एक लाख रुपये घटना में प्रयुक्त स्कूटी जुपिटर जब्त किया गया है। जांच में पाया गया कि आरोपित मुन्नी बाई पटेल आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाना सिविल लाइन, रीवा में वर्ष 2017 में चोरी के तीन प्रकरण पंजीबद्ध हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।